بنك القاهرة عمان
ما ريد اي برشلوني ينتخبني .. مرشحة عراقية تتصدر الترند

دقيقتان ago
وطنا اليوم:على مدى اليومين الماضيين تصدرت المرشحة العراقية مروة حامد بعد منشور وصف بالغريب على حسابها في فيسبوك.
فقد أكدت حامد المرشحة عن تحالف التفوق في محافظة صلاح الدين أنها لا تريد أن ينتخبها أي عراقي مؤيد لفريق برشلونة في كرة القدم، ما أثار جدلاً واسعاً بين المعلقين العراقيين على صفحتها.
كما اعتبره العديد من العراقيين على مواقع التواصل أنه “إعلان حرب” على جماهير هذا الفريق الكروي الشهير عالمياً.

“ستخسر لا محال”
فيما رأى آخرون أن منشور المرشحة “غريب وغير مألوف في الخطاب الانتخابي”.
إلى ذلك، سخر البعض من هذا الإعلان، مؤكدين أن حامد ستخسر لا محال بعدما استبعدت شريحة واسعة من مؤيدي فريق برشلونة.
وغالباً ما تشهد الحملات الانتخابية في البلاد، ما يصفه العراقيون بالطرائف والغرائب، من توزيع ملابس داخلية على الناخبين أو شعارات جذابة تلفت الجماهير.
بينما يشكك بعض المراقبين والمحللين في إمكانية المرشحين في إجراء تغييرات جذرية وإصلاحية كبيرة.
يذكر أن الانتخابات النيابية ستجرى في 11 نوفمبر المقبل، وهي سادس انتخابات تشريعية منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
وكان شخصان من أفراد الحماية أصيبا بجروح فجر أمس السبت خلال هجوم مسلحين مجهولين على مكتب المرشح للإنتخابات البرلمانية مثنى العزاوي في منطقة اليوسفية جنوب بغداد، على ما أفاد مصدر أمني. فيما كتب العزاوي وهو عضو مجلس محافظة بغداد، وينتمي إلى “تحالف عزم” (ائتلاف سياسي عراقي سني يترأسه مثنى السامرائي) على صفحته في فيسبوك “ندين ونشجب بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف مكتبنا.. ونؤكد أن هذه الأفعال الدخيلة لن تثنينا عن مواصلة خدمتنا لأهلنا “.
أتى هذا الهجوم بعد ثلاثة أيام فقط على مقتل المرشح صفاء المشهداني الذي كان يشغل هو الآخر منصب عضو مجلس محافظة بغداد، بإنفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته في الطارمية، على بعد 40 كيلومترا شمال العاصمة.


