الأردن يشارك في الاجتماع العربي التحضيري لمؤتمر التنمية العالمي

26 ثانية ago
الأردن يشارك في الاجتماع العربي التحضيري لمؤتمر التنمية العالمي

وطنا اليوم _

شارك وفد من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، برئاسة عضو مجلس المفوضين الدكتور نوح الشياب، في الاجتماع الخامس للفريق العربي التحضيري لمؤتمر التنمية العالمي 25 الذي عقد في الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد، إن الاجتماع يهدف الى توحيد وجهة نظر الدول العربية فيما يخص أعمال قطاع التنمية في قطاع الاتصالات، والتي تتضمن أولويات القطاع في الاتحاد الدولي للاتصالات وقراراته التنفيذية، إضافة الى المبادرات الإقليمية ذات العلاقة بالمنطقة العربية.

وناقش الاجتماع العديد من القرارات التنفيذية للاتحاد واقتراح تعديلات عليها، بما يخدم مصالح الدول العربية وتنمية خدمات الاتصالات فيها.

وبحث المشاركون في الاجتماع آلية عمل قطاع التنمية واقتراح تعديلات على هيكل لجانه الدراسية، وإمكانية إدراج موضوعات جديدة للدراسة تتعلق بالتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وتنمية الاتصالات الفضائية وسياسات التحول الرقمي.

و ناقش الاجتماع أولويات قطاع التنمية والمبادرات الإقليمية في المنطقة العربية التي سيعمل على إنجازها من الاتحاد الدولي من خلال مكتبه الإقليمي في المنطقة العربية.


