بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

خلال 7 دقائق.. عملية سرقة لا تقدّر بثمن في متحف اللوفر

25 ثانية ago
خلال 7 دقائق.. عملية سرقة لا تقدّر بثمن في متحف اللوفر

وطنا اليوم:نفّذ عدة لصوص عملية سطو على مجوهرات في متحف اللوفر في باريس صباح الأحد قبل أن يلوذوا بالفرار، وفق ما أفادت وزيرة الثقافة الفرنسية ومصدر مطلع، بينما قال وزير الداخلية الفرنسي إن المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر “لا تقدر بثمن”.
وفي الوقت الذي أعلن فيه المتحف الأكثر استقطابا للزوار في العالم غلق أبوابه طوال اليوم، تشير التفاصيل إلى أن عملية السطو وقعت وفق التحقيقات الأولية ما بين الساعة 9:30 و9:40 صباحا بالتوقيت المحلي، فيما يجري حاليا تقييم قيمة المسروقات.
قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن المجوهرات التي سرقت قبل ساعات من متحف اللوفر في باريس “لا تقدر بثمن” و”ذات قيمة تراثية”.
وأوضح الوزير في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية أن “3 أو4” لصوص نفذوا عملية السطو خلال “7 دقائق”، مشيرا إلى أنهم دخلوا المتحف من الخارج باستخدام “رافعة” وضعت على ظهر شاحنة لدخول “قاعة أبولو”، حيث ركزوا جهودهم على “خزانتين للعرض”.
واستخدم اللصوص، مصعد شحن للوصول إلى القاعة التي استهدفوها، وكانوا مزودين بمناشير كهربائية صغيرة، وفق مصدر أمني.

سرقة وتوضيحات
وقالت وزيرة الثقافة رشيدة داتي عبر منصة إكس “وقعت سرقة هذا الصباح أثناء افتتاح متحف اللوفر. لم تسجل أي إصابات. أنا موجودة في المكان برفقة فرق من المتحف ومن الشرطة. التحقيقات جارية”.
وأفادت أوساط الوزيرة وكالة الصحافة الفرنسية بأن مجرما واحدا أو أكثر دخلوا المتحف.
من جهته، أعلن متحف اللوفر عبر حسابه في منصة إكس أنه “سيبقى مغلقا اليوم (الأحد) لأسباب استثنائية”. ولم يتسن التواصل مع المتحف على الفور للحصول على تعليق.
يشار إلى أن اللوفر هو المتحف الأكثر استقطابا للزوار في العالم مع استقباله ما يقرب من تسعة ملايين زائر عام 2024، نحو 80% منهم أجانب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:56

السماح لكل عائلة قادمة من فلسطين بإدخال خمس تنكات من زيت الزيتون

13:50

هيئة الإغاثة التركية تبدأ رفع الأنقاض وفتح الطرق بغزة

13:45

افتتاح مهرجان الرمثا للشعر العربي في دورته العشرين

13:40

عطية يسأل الحكومة حول تصريحات رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة

13:30

بالاسماء .. هذه المناطق في عمان والبلقاء لن تصلها المياه يوم الاثنين

13:27

حسان يوجه لتطوير المخطط الشمولي لمنطقة الأزرق والإسراع في تنفيذه

13:20

هيئة تنظيم الاتصالات تشارك في الاجتماع الخامس للفريق العربي التحضيري لمؤتمر التنمية العالمي

12:34

بمشاركة الحموري ونقل ..”ايجابي” ينظم ورشة حول الحوكمة والحوكمة العائلية

12:32

مقتل جنديين “إسرائيليين” بانفجار عبوة بآلية في رفح

12:19

بعد 8 أعوام .. رونالدو يعيد مشهد كامب نو إلى الأول بارك

12:13

أورنج الأردن وشركة النقليات السياحية الأردنية (جت) توقعان شراكة استراتيجية لتقديم حلول اتصالات متكاملة

12:08

التصريحات الملكية وأصداؤها في الصحافة الإسرائيلية: قراءة في الموقف الأردني من نتنياهو

وفيات
وفيات الاحد 19-10-2025وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025