وزارة التربية تعلن الدليل الإرشادي لـ تكميلية التوجيهي

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الدليل الإرشادي لتقديم طلبات الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للدورة التكميلية لعام 2025، موضحة أن هذا الدليل يُعد جزءًا لا يتجزأ من تعليمات امتحان شهادة الثانوية العامة، ويُعمل به على هذا الأساس.

وأكدت الوزارة أن الدورة التكميلية لعام 2025 تُعد “الأخيرة” لاستكمال متطلبات النجاح أو رفع المعدل للمشتركين في الامتحان وفق الخطة الدراسية للعام الدراسي 2017/2018، مشيرة إلى أنه في الدورات اللاحقة سيسمح لهم بالتقدم كمشتركين جدد وفق الخطة الجديدة للامتحان.

كما أوضحت أنه يُسمح للمشتركين في الفروع المهنية، وفق الخطة الدراسية لطلبة التعليمين الأكاديمي والمهني في الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2024/2025 فما قبل، بالتقدم للامتحان العام لاستكمال متطلبات النجاح خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ميلادية لأول مرة، وذلك بتقديم طلب اشتراك للامتحان العام.

* خطة الأكاديمي (مواليد 2008)

وبيّنت الوزارة أنه يُسمح للمشتركين وفق الخطة الدراسية لطلبة التعليم الأكاديمي للعام الدراسي 2024/2025 بإعادة مبحثين أو أكثر لغايات استكمال متطلبات النجاح، ولعدد مفتوح من المرات، كما يُسمح له بإعادة مبحثين على الأكثر من المباحث التي حقق فيها 50% من نهايتها العظمى ولمرة واحدة لإثبات أو تحسين معدله، وتُحتسب له العلامة الأعلى.

ويحق للمشترك عن طريق الدراسة الخاصة (غير النظامي) تغيير الفرع أو بحث المتطلب التخصصي الاختياري السابق.

* قرارات لجنة الامتحان

وفيما يتعلق بقرارات لجنة الامتحان العام الخاصة بالطلبة المسجلين وفق خطة الصف الثاني عشر 2024/2025 فما قبل (طلبة مواليد2007 فما قبل)، أكدت الوزارة أنهم يُعاملون وفقًا للتعليمات السابقة فيما يتعلق برفع المعدل، بحيث يُسمح لطلبة مواليد 2007 فما قبل بتسجيل عدد غير محدد من المباحث وتُحتسب لهم العلامة الأعلى.

واستثنت المشترك الذي يتقدم لرفع المعدل (وهو من حقق 50% أو أكثر من النهاية العظمى في جميع المباحث، وحصل على معدل 60% فأكثر) حيث تُحتسب له العلامة الأعلى، مع الإشارة إلى أن حصول المشترك على علامات جديدة لا يُلغي علاماته السابقة. كما يُسمح لهم بالتقدم وفق مناهجهم الدراسية في الامتحان العام والتكميلي لعام 2026.

* الفئات المسموح لها

وأشارت الوزارة إلى أن الفئات المسموح لها التقدم للامتحان التكميلي لعام 2025 تشمل الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل وفق الخطة الدراسية للعام الدراسي 2017/2018 فما بعد، على أن يكون تسجيل هؤلاء الطلبة لغايات الاستكمال على علاماتهم السابقة فقط وليس كمشتركين جدد.

كما يُسمح بالتسجيل ورقيًا من خلال أقسام الامتحانات في مديريات التربية والتعليم للفئات التي لم تتقدم للامتحان سابقًا، وهم: الناجحون مدرسيًا في الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2024/2025 ويرفق مع طلب الاشتراك شهادة النجاح المدرسي، والطلبة النظاميون في الصف الحادي عشر للعام الدراسي 2025/2026 الذين يُسمح لهم بالتقدم لمباحث الثقافة العامة المشتركة (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الإسلامية، تاريخ الأردن).

ويرفق مع طلب الاشتراك إثبات تسجيله في المدرسة الخاصة بالصف الحادي عشر، إضافة إلى الطلبة الحاصلين على الشهادة الأميركية (H.S.D) والراغبين في التقدم لامتحانات الثانوية العامة في المباحث: اللغة العربية، التربية الإسلامية، وتاريخ الأردن.

* خدمة العلم

ويُشترط لتسجيل المشترك الأردني الذكر دون سن الأربعين أن يكون موقفه من خدمة العلم مؤجلاً أو معفيًا على تطبيق “سند”.

وأكدت الوزارة أن جميع المشتركين يتقدمون وفق المناهج والكتب المقررة للطلبة النظاميين للعام الدراسي 2024/2025، وتشمل كتب مواليد 2007 للمتقدمين وفق خطة الصف الثاني عشر، وكتب مواليد 2008 للمتقدمين وفق خطة الصف الحادي عشر.

* الرسوم

وفيما يتعلق بالرسوم، حددت الوزارة 20 دينارًا رسم اشتراك، و10 دنانير عن كل مبحث يتكون من ورقة واحدة، و5 دنانير عن كل ورقة من المبحث الذي يتضمن ورقتين، بالإضافة إلى 20 دينارًا من الطالب النظامي في الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية، و50 دينارًا من الطالب النظامي في المدارس الخاصة الذين يتقدمون لأول مرة في مباحث الثقافة العامة المشتركة ولم يتقدموا بطلب اشتراك سابق.

وتُستوفى الرسوم إلكترونيًا من خلال تطبيق “إي فواتيركم” أو الوكلاء المعتمدين للطلبة الأردنيين فقط، بينما يدفع الطلبة غير الأردنيين في مديريات التربية والتعليم ويسلمون صورتين شخصيتين حديثتين لقسم الامتحانات.

وبيّن الدليل الإرشادي أن المشترك يعبئ طلب الاشتراك إلكترونيًا ويجري الدفع للأردنيين عن طريق “إي فواتيركم”، وفي حال رغب في حذف أو إضافة مباحث جديدة بعد الدفع، يجب مراجعة قسم الامتحانات في المديرية لإجراء التعديل وطباعته من جديد مع إرفاق وصل الدفع الإضافي، حيث يقوم قسم الامتحانات بطباعة الطلبات الإلكترونية المكتملة بشكل يومي.

* خطوات التسجيل

وتتضمن خطوات التسجيل الإلكتروني الدخول إلى الموقع بإدخال الرقم الوطني (10 خانات) أو رقم الجلوس التاريخي (12 خانة) وتاريخ الميلاد، ثم تظهر البيانات الشخصية وكشف العلامات، وبعدها يتم النقر على خيار “التسجيل للامتحان التكميلي لعام 2025″، وإدخال بيانات الاتصال، واختيار المباحث غير المستكمل فيها أو المباحث المراد رفع معدلها، ثم مشاهدة و/أو طباعة طلب الاشتراك. ويُشار إلى أن المشترك غير الأردني يُراجع قسم الامتحانات للدفع وتسليم الصور، كما يُعد التسجيل الإلكتروني لاغيًا إذا لم تُستكمل إجراءات التسجيل والدفع ضمن المدة المحددة.

وفيما يتعلق بالطلبة ذوي الإعاقة، أوضحت الوزارة ضرورة تقديم التقارير الطبية مصدقة حسب الأصول، وإدراج فئة الإعاقة على النماذج الموحدة، ومراعاة توزيع الطلبة على قاعات قريبة من أماكن سكنهم أو وفق ما يلزم.

وأكدت الوزارة في أحكام عامة وُصفت بأنها “مهمة جدًا” أنه يُمنع تسجيل أي مشترك عن طريق الدراسة الخاصة في مديرية غير التي يتبع لها إلا في حالات استثنائية (مثل الجلوة العشائرية، رحيل الأسرة، زواج الإناث) مع تقديم الوثائق اللازمة، ولا يُقبل أي طلب اشتراك بعد انتهاء الفترة المحددة، ولا يُسمح للمشتركين بالتقدم لأي مبحث لم يُسجل في طلب الاشتراك بعد انتهاء فترة التسجيل، كما تُحال أي قضية غير معالجة في هذه الإرشادات إلى وزارة التربية والتعليم / إدارة الامتحانات والاختبارات.