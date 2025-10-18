وفاة سوري ترغم طائرة تركية على الهبوط اضطرارياً في براغ

وطنا اليوم _

أرغمت حالة وفاة طارئة طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية على تغيير مسارها والهبوط اضطرارياً في العاصمة التشيكية براغ، بعد وفاة راكب سوري أثناء الرحلة كان في طريقه إلى كندا.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية، كانت الطائرة متجهة من إسطنبول إلى مونتريال الكندية عندما تعرّض أحد الركاب، وهو مسافر سوري يبلغ من العمر 86 عاماً قادماً من بيروت، لوعكة صحية مفاجئة.

وبعد هبوط الطائرة في مطار براغ وتدخل الفرق الطبية، تبيّن أن الراكب قد فارق .

وأفاد موقع تركي مختص بأخبار الطيران بأن عائلة الراحل التي كانت ترافقه على الرحلة تركت الجثمان في براغ وأكملت طريقها إلى مونتريال.

وأوضح الموقع أن الجثمان سيُنقل لاحقاً إلى بيروت أو مونتريال بعد استكمال الإجراءات الرسمية، بناءً على طلب العائلة.