العموش يوجه مذكرة لرئيس الوزراء لإجراء استفتاء شعبي حول إعادة العمل بالتوقيت الشتوي

وجّه النائب الدكتور حسين العموش مذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، طالب فيها بإجراء استفتاء شعبي حول إعادة العمل بنظام التوقيت الشتوي في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار العموش في مذكرته إلى أن هذا المقترح يستند إلى أحكام الدستور الأردني ويجسد مبدأ المشاركة الشعبية في صنع القرار، لافتا إلى أهمية قياس رأي المواطنين في مسألة تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.

واقترح العموش أن تتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إعداد منصة إلكترونية مخصصة للاستفتاء بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على أن تشرف الهيئة المستقلة للانتخاب على ضمان الشفافية والنزاهة في العملية وإعلان نتائجها، بحيث يُتاح لجميع المواطنين الأردنيين المشاركة عبر آليات تحقق رقمية آمنة.

وأكد العموش أن الهدف من هذا المقترح هو تعزيز نهج الشفافية والديمقراطية التشاركية في اتخاذ القرارات الوطنية، وتمكين المواطنين من المشاركة في تحديد النظام الزمني الأنسب للمملكة بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

وختم العموش مذكرته بدعوة الحكومة إلى دراسة المقترح واتخاذ ما تراه مناسبا لخدمة الصالح العام، معربا عن ثقته بتجاوب رئاسة الوزراء مع هذا الطرح الوطني.