بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

العموش يوجه مذكرة لرئيس الوزراء لإجراء استفتاء شعبي حول إعادة العمل بالتوقيت الشتوي

5 ساعات ago
العموش يوجه مذكرة لرئيس الوزراء لإجراء استفتاء شعبي حول إعادة العمل بالتوقيت الشتوي

وطنا اليوم _

وجّه النائب الدكتور حسين العموش مذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، طالب فيها بإجراء استفتاء شعبي حول إعادة العمل بنظام التوقيت الشتوي في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار العموش في مذكرته إلى أن هذا المقترح يستند إلى أحكام الدستور الأردني ويجسد مبدأ المشاركة الشعبية في صنع القرار، لافتا إلى أهمية قياس رأي المواطنين في مسألة تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.

واقترح العموش أن تتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إعداد منصة إلكترونية مخصصة للاستفتاء بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على أن تشرف الهيئة المستقلة للانتخاب على ضمان الشفافية والنزاهة في العملية وإعلان نتائجها، بحيث يُتاح لجميع المواطنين الأردنيين المشاركة عبر آليات تحقق رقمية آمنة.

وأكد العموش أن الهدف من هذا المقترح هو تعزيز نهج الشفافية والديمقراطية التشاركية في اتخاذ القرارات الوطنية، وتمكين المواطنين من المشاركة في تحديد النظام الزمني الأنسب للمملكة بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

وختم العموش مذكرته بدعوة الحكومة إلى دراسة المقترح واتخاذ ما تراه مناسبا لخدمة الصالح العام، معربا عن ثقته بتجاوب رئاسة الوزراء مع هذا الطرح الوطني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
16:23

الحجاوي رئيساً لجمعية الصحة العامة الأردنية بالتزكية

16:21

العيسوي: الملك يحمل لواء التحديث والاستقرار.. والقضية الفلسطينية بوصلة لا تحيد

16:16

انطلاق فعاليات مؤتمر “الجامعات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي”

16:14

ضبط أربع مركبات شاركت بإغلاق الطريق خلال موكب زفاف

16:12

افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لدارة الشعراء الاردنيين

15:27

أورنج الأردن وشركة النقليات السياحية الأردنية (جت) توقعان شراكة استراتيجية لتقديم حلول اتصالات متكاملة

14:39

السفيران الكندي والأسترالي يزوران شركة البوتاس العربية في غور الصافي ويطلّعان على استراتيجيتها التوسعية ودورها في سوق الأسمدة العالمي

14:33

وزير الثقافة يرعى انطلاق مهرجان المثلث الذهبي بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمثقفين العرب

12:38

*فيلادلفيا منصة للحوار الأكاديمي الدولي ضمن فعاليات إيراسموس+*

12:34

*الضمان الاجتماعي الأردني بين تأخير الدراسه الاكتوارية وضرورة الإصلاح العاجل*

12:31

لأردن يستضيف منتدى السياحة الإفريقي والفرانكفوني

11:32

البوتاس العربية” تنضم إلى برنامج “القائمة الذهبية الوطنية” التابع لدائرة الجمارك العامة

وفيات
وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة الله