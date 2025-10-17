4 تُهم لـ51 طالبًا و4 أحداث في شغب الأردنية

وطنا اليوم:أسندت النيابة العامة 4 تُهم لـ 51 طالبًا و4 أحداث متهمون بأعمال شغب وعنف في حرم الجامعة الأردنية، الخميس الماضي، والتي يصل الحد الأعلى بعقوبتها حسب القانون السجن حتى 3 سنوات.

وقال نائب عام عمان حسن العبداللات، الجمعة، إنه تمّ توقيف 55 شخصًا هم طلاب وأحداث من كلا الطرفين على ذمة القضية وما زالت التحقيقات جارية.

وأضاف، أن التهم المسندة للموقوفين هي، التجمهر غير المشروع، والاعتداء على الممتلكات العامة، وإحداث الضرر بأموال الغير، والإيذاء والمشاجرة.

وقررت النيابة العامة، توقيف المتهمين جميعًا لمدة أسبوع في مراكز الإصلاح والتأهيل.

ومن المتوقع، أن يتقدم عدد من أصحاب المحلات التجارية داخل وخارج الجامعة بشكوى لدى النيابة العامة بعد أن تم الاعتداء على محالهم التجارية وتكسير ممتلكاتها.

وتصل عقوبة بعض التهم المسندة إلى المتهمين في حدها الأعلى السجن حتى ثلاث سنوات حسب القانون.