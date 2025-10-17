بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

مدعي عام شمال عمان يوقف 50 شخصا على ذمة مشاجرة بالجامعة الأردنية

53 ثانية ago
مدعي عام شمال عمان يوقف 50 شخصا على ذمة مشاجرة بالجامعة الأردنية

وطنا اليوم:قرر مدعي عام شمال عمان، اليوم الجمعة، توقيف 50 شخصاً، من بينهم طلبة وغير طلبة، لمدة أسبوع على ذمة التحقيق في المشاجرة الواسعة التي اندلعت داخل الجامعة الأردنية، والتي أسفرت عن وقوع 7 إصابات وإلقاء القبض على عدد من المشاركين.
وبحسب مصادر مطلعة، بدأت المشاجرة بتبادل للشتائم والمسبات بين عدد من الطلبة، قبل أن تتطور الأمور بسرعة إلى تشابك بالأيدي واستخدام أدوات حادة.
وتدخل الأمن الجامعي لفض الاشتباك داخل الحرم الجامعي، فيما انتشرت قوات الأمن العام في محيط الجامعة للسيطرة على الأوضاع والقبض على عدد من المشاركين أثناء محاولتهم مغادرة المكان أو استمرارهم بالشجار في الخارج.
ووجه المدعي العام للموقوفين تهماً شملت:
القيام بأعمال شغب نتج عنها أضرار.
إلحاق الضرر بممتلكات الغير (مال الجامعة).
حمل أدوات حادة.
التجمهر غير المشروع.
الإيذاء.
وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد أكد في بيان سابق أن بلاغاً ورد حول المشاجرة، نتج عنه 7 إصابات أُسعفت جميعها للمستشفى ووصفت حالتها بالجيدة، وأنه تم إلقاء القبض على عدد من المشاركين في حينه.
وأكد مصدر مقرب من التحقيق أن الطلبة المتسببين في المشاجرة أفادوا خلال التحقيق معهم بأن تبادل الشتائم كان السبب المباشر لاندلاع الاشتباك.
وقال نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكليات العلمية، أشرف أبو كركي، في تصريح امس الخميس، أن الجامعة بدأت بجمع المعلومات، والتحقق في أسباب المشاجرة والمشاركين فيها.
وبين أن الحرم الجامعي مغطى بشكل شبه كامل بكاميرات المراقبة، مما يتيح تحديد هوية جميع المتورطين في المشاجرة بدقة.
وبيّن أن الجامعة ستتعامل مع المشاجرة وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها وبشكل صارم، مشيراً إلى أن العقوبات قد تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة، مضيفا أنه ستكون هناك لجان في عمادة شؤون الطلبة تعمل وفق تعليماتها وأنظمتها وستؤدي مهامها حسب الأصول حتى يتم اتخاذ القرار الذي يراعي مصلحة الطالب أولا.
وأضاف أن الطالب المفصول فصلاً نهائياً لا يمكنه الالتحاق بأي جامعة رسمية أخرى في الأردن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:05

بعد انقطاع شهور.. صلاة الجمعة في غزة على أنقاض المساجد

16:38

الأغذية العالمي: لدينا غذاء لإطعام غزة شريطة صمود وقف النار

16:18

منتخب النشامى يتراجع 4 مراكز بالتصنيف الدولي ليحتل المركز 66 عالميا

16:13

المسعفون الأتراك ينتظرون الضوء الأخضر من الاحتلال لدخول قطاع غزة

16:06

العنف الطلابي ظاهرة مجتمعية

15:33

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

15:31

جمعية الإياس الأردنية تحتفل باليوم العالمي لانقطاع الطمث

15:25

الجامعة الأردنية… ميدانٌ للعقول لا للعضلات

15:12

أميركا تستعد لاحتجاج كبير ضد ترامب وسط شلل حكومي متواصل

15:03

الحاكم العسكري لمدغشقر يؤدي اليمين رئيسا للبلاد

14:37

الخارجية تعلن عن تفاصيل المسابقة العامة لاختيار مُلحَقين دبلوماسيين – رابط

14:32

الأونروا: الفلسطينيون في غزة عاجزون عن تحمل تكاليف الطعام بعد الحرب

وفيات
وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة الله