المجلس العربي للاختصاصات الصحية يخرّج دفعة جديدة من الاختصاصيين

وطنا اليوم _

احتفى المجلس العربي للاختصاصات الصحية، مساء أمس الخميس في عمان، بتخريج دفعة جديدة من الأطباء والممرضين الاختصاصيين لعام 2024، وتكريم 59 من أوائل الخريجين والباحثين المتميزين، وذلك بحضور ممثلي الدول الأعضاء ورؤساء الهيئات والمجالس العلمية.

وثمّن المتحدثون في الحفل جهود الأردن، قيادة وحكومة وشعبا، في استضافة مقر المجلس العربي للاختصاصات الصحية واحتضان نشاطاته وملتقياته العلمية والمهنية، مؤكدين أن هذا الدعم المستمر أسهم في ترسيخ بيئة علمية عربية متكاملة، تُعنى بتطوير الكفاءات الطبية وتمكينها من خدمة المجتمعات العربية، ومواصلة رسالة المجلس في دعم العلماء والباحثين في القطاع الصحي، وتعزيز مكانة العلم في نهضة الأمة وتقدّمها.

وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة العراقية مندوبا عن رئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وزير الصحة في جمهورية العراق الدكتور صالح الحسناوي، إن العقول العربية قادرة على الإبداع والمنافسة متى ما توافرت بيئة علمية داعمة ومؤسسات تعليمية رصينة.

وأشار إلى أن المجلس العربي للاختصاصات الصحية بات صرحا عربيا متينا يجمع الكفاءات الطبية من مختلف الدول في إطار علمي موحّد يرتكز على الجودة والكفاءة والمعايير الأكاديمية العالمية، معربا عن تقديره للدول الأعضاء والمؤسسات العلمية التي ساهمت في ترسيخ مكانة المجلس كمنصة رائدة في التدريب والتأهيل والاعتماد العربي المشترك.

من جهته، قال رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الدكتور عادل عدوي، إن التعليم والتدريب الطبي لم يعودا مجرد مسار أكاديمي، بل ركيزة أساسية لتطوير الأنظمة الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، مؤكدا أن المجلس يعمل على اعتماد المراكز التدريبية وفق أعلى المعايير، وتحديث أساليب التدريب بما يواكب التطورات العلمية والتقنية.

وأوضح الدكتور عدوي أن المجلس أدرك مبكرا أهمية التحول الرقمي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب الطبي، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية عربية مشتركة لتأهيل جيل طبي قادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتقديم خدمات صحية متقدمة تسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمعات العربية.

بدوره، أكد الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الدكتور عمر الرواس أن دفعة 2024 تضم 1770 خريجاً من جميع الدول العربية، مبينا أن حفل التخرج يمثل ثمرة سنوات من العمل والاجتهاد والالتزام بالتميز.

ولفت إلى أن عدد خريجي المجلس منذ تأسيسه حتى نهاية عام 2024 قارب 30 ألف اختصاصي في مختلف التخصصات الصحية، لافتاً إلى أن المجلس مستمر في تنفيذ رؤيته الرامية إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي العربي من خلال التدريب المستمر وتبادل الخبرات.

وثمن الرواس جهود الدول الأعضاء وجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الصحة العرب على دعمهم الدائم لمسيرة المجلس، مشيدا بدور الأردن قيادة وحكومة، في توفير الدعم والرعاية لأعماله منذ تأسيسه، وما تمثله من حاضنة علمية عربية رصينة.

وفي كلمة الخريجين، أعرب الدكتور عثمان الأمين عن فخره وزملائه بالانضمام إلى صفوف الاختصاصيين العرب الذين يسهمون في تطوير الخدمات الصحية في أوطانهم، مؤكدا أن ما حققوه ثمرة لجهود مشتركة بين المؤسسات الصحية والأكاديمية العربية.

وأشاد بدور المجلس العربي في رفع كفاءة الكوادر الطبية، مشددا على أهمية توحيد الجهود العربية في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي لخدمة المواطن العربي، ودعم العلماء والباحثين في مسيرتهم العلمية، باعتبارهم الثروة الحقيقية لبناء مستقبل صحي مزدهر في الوطن العربي.

وحضر الحفل أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس، ورؤساء الوحدات الأكاديمية، والمجالس العلمية، واللجان التنفيذية، وممثلون عن المؤسسات والهيئات الاختصاصات الطبية والصحية العربية، مؤكدين روح التعاون والتكامل بين الدول العربية في دعم قطاعي الطب والتعليم الصحي.

وعلى هامش الحفل، تم تكريم وزير الصحة السابق الدكتور فراس الهواري، والأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة، لجهودهم في دعم المجلس خلال الفترة السابقة.