المياه: ضبط اعتداءات جديد في منطقة عين الباشا

وطنا اليوم:ضبطت وزارة المياه بالتعاون مع الجهات المختصة اعتداءات كبيرة في منطقة لواء عين الباشا على خط مياه ناقل رئيسي لتزويد مزارع ومصنع مهجور يبيع مياه صهاريج مخالفة وخزان كبير على حساب حصص المواطنين المخصصة لغايات الشرب.

وأوضحت سلطة المياه في بيان صحفي، أنه تم ضبط اعتداءات على الخطوط الرئيسية، وجرى فصل الخطوط وإعادة تصويب الوضع، وإجراء الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات .

وشددت السلطة على أنها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية، لأن هذه الاعتداءات تشكل احد أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه، مؤكدة أن الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة لإحكام السيطرة على مصادر المياه كافة بكل حزم.