بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

المياه: ضبط اعتداءات جديد في منطقة عين الباشا

4 ساعات ago
المياه: ضبط اعتداءات جديد في منطقة عين الباشا

وطنا اليوم:ضبطت وزارة المياه بالتعاون مع الجهات المختصة اعتداءات كبيرة في منطقة لواء عين الباشا على خط مياه ناقل رئيسي لتزويد مزارع ومصنع مهجور يبيع مياه صهاريج مخالفة وخزان كبير على حساب حصص المواطنين المخصصة لغايات الشرب.
وأوضحت سلطة المياه في بيان صحفي، أنه تم ضبط اعتداءات على الخطوط الرئيسية، وجرى فصل الخطوط وإعادة تصويب الوضع، وإجراء الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات .
وشددت السلطة على أنها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية، لأن هذه الاعتداءات تشكل احد أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه، مؤكدة أن الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة لإحكام السيطرة على مصادر المياه كافة بكل حزم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:01

الماضي يرعى مسيرة توعوية واحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء في الطفيله

20:16

هيئة الخدمة المدنية توضح: التصريح حول 73 عاما أُخرج من سياقه

20:06

حسن الهيدوس يتبرع ببناء مدرسة وصالة رياضية في إطار إعمار غزة

19:58

إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة و70 مليون طن من الركام

19:49

فايننشال تايمز: تركيا تستعد لنشر أفراد بغزة للبحث عن جثث الإسرائيليين

19:35

*مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي آل فراج وعشيرة النوافعة*

19:24

قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 24 يبلغ 100 دينار للغرام

19:18

لقاء تواصلي لرئيس الوزراء مع إعلاميين وصحفيين لمناقشة أولويات الحكومة

19:13

قناة الغور الشرقية: خطر مستمر وفاجعة جديدة… إلى متى الصمت؟

19:11

رد على تصريح “غير مسؤول وغير سياسي”.!

19:10

محمد راكان القطاونة.. يرى النور

19:08

الملك يؤكد خلال لقائه رئيس وزراء هنغاريا أهمية تعزيز الاستقرار والسلام

وفيات
وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة الله