بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

٢٣ اصابة اثر حادث تدهور باص عمومي في اربد

27 ثانية ago
وطنا اليوم:تعاملت الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق اربد وبإسناد من مديرية دفاع مدني غرب اربد والشرطة مع حادث تدهور باص عمومي يعمل على خط (اربد/ زوبيا) على نزول الكسرات في منطقة صمد.
و نتج عن الحادث اصابة (٢٣) شخص بجروح ورضوض مختلفة بالجسم ، حيث تم تقديم الإسعافات الالولية اللازمة لهم ؛ ونقلهم إلى مستشفى الأمير راشد العسكري ومستشفى الأميرة بسمة التعليمي لاستكمال تلقي العلاج .
وسيتم فتح تحقيق مروري بالحادث


