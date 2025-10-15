بنك القاهرة عمان
الشرع يلتقي بوتين لأول مرة.. وبحث في تعزيز العلاقات

وطنا اليوم:لأول مرة منذ تسلمه السلطة في سوريا، يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو، اليوم الأربعاء.
فقد أعلن الكرملين أن “الرئيس الروسي سيجري محادثات اليوم مع نظيره السوري الذي يقوم بزيارة عمل إلى روسيا” وفق ما نقلت تاس.
كما أضاف أن الرئيسين سيبحثات الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن تعزيز العلاقت بين البلدين.
إلى ذلك، أفاد مصدر أن الشرع سيلتقي مع الجالية السورية، لكنه لن يجتمع بالسفراء العرب أو يزور مبنى السفارة السورية.

ما مصير الأسد؟
في حين كشف مصدر رسمي سوري أمس أن الشرع سيطلب من روسيا بصفة رسمية تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد لمحاكمته على ما قال إنها جرائم حرب وانتهاكات ضد السوريين.
كما أضاف المصدر أن الرئيس السوري سيجري أيضا محادثات حول استمرار وجود القاعدة البحرية الروسية في طرطوس والقاعدة الجوية في حميميم، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
وهذه أول زيارة يقوم بها الشرع إلى موسكو، منذ أن أطاحت فصائل المعارضة بقيادته بالرئيس السابق العام الماضي. علماً أن بوتين كان منح الأسد، لجوءاً انسانياً حينها، ومذاك لم يشاهد الرئيس السابق في أي مكان في العاصمة الروسية.
يذكر أن قاضي التحقيق في دمشق توفيق العلي، كان أعلن نهاية شهر سبتمبر الماضي (2025)، إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد، تمهيداً لمتابعة القضية دولياً عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).


