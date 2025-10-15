بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

مصادر : نحو 4 آلاف أسير حررتهم المقاومة بطوفان الأقصى

دقيقة واحدة ago
مصادر : نحو 4 آلاف أسير حررتهم المقاومة بطوفان الأقصى

وطنا اليوم:أفادت مصادر صحفية فلسطينية بأن أكثر من 3985 أسيرا حررتهم صفقات المقاومة الثلاث خلال عامين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقالت المصادر إنه تم خلال هذه الصفقات الثلاث تحرير 486 أسيرا محكوم عليهم بالمؤبد و319 من ذوي الأحكام العالية.
كما تم تحرير 114 امرأة و297 طفلا و33 أسيرا يتوقع أن يحكم عليهم بالمؤبد أو بأحكام عالية.
ووفقا لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، فقد أفرج الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين الماضي، عن 1968 أسيرا فلسطينيا، بينهم 250 من المحكومين بالمؤبد والأحكام العالية و1718 من أسرى قطاع غزة الذين اعتقلوا خلال الحرب.
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة وإسرائيل حيز التنفيذ منذ ظهر يوم الجمعة الماضي. ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تقوم على عدد من البنود منها: وقف الحرب، انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، إطلاق متبادل للأسرى، دخول فوري للمساعدات إلى القطاع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:21

أقل بنسبة (23%) عن المتوسط العام؛ ( 382 ) ديناراً متوسط رواتب متقاعدي القطاع العام

09:19

دموع الغزيين بين الفرح والخذلان: هل يصمد اتفاق شرم الشيخ؟

09:16

مقتل مرشح للانتخابات البرلمانية العراقية بانفجار عبوة ناسفة شمال بغداد

09:11

بعد إعادة 4 جثامين أخرى.. إسرائيل تقرر فتح معبر رفح

09:07

روسيا تمهد لنشر مليوني جندي احتياط في أوكرانيا

00:08

محافظ العقبة يتفقد المصابين بتسرب غاز ثاني أكسيد الكبريت

00:02

المنتخب الوطني لكرة القدم يخسر وديا امام نظيره الألباني

23:52

أمين عام وزارة الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في الكرك

23:26

السيطرة على تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك في مصنع في العقبة وإصابة (33) شخصاً

23:03

“العمل النيابية” تناقش ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وأبو رمان يقترح تعويضًا بقيمة 5000 دينار للاصابات

22:57

الملك عبدالله الثاني جهدٌ متواصل لتغيير بوصلة العالم نحو غزة /بقلم النائب سالم العمري

22:52

“الخدمات العامة والنقل” تطالب الحكومة بحل مشكلة نقل الحجاج الأردنيين قبل موسم حج 2026

وفيات
ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة اللهوفيات الاثنين 13-10-2025وفيات الأحد 12-10-2025