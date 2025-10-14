بنك القاهرة عمان
“الخدمات العامة والنقل” تطالب الحكومة بحل مشكلة نقل الحجاج الأردنيين قبل موسم حج 2026

ساعتين ago
وطنا اليوم _

وجه رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، النائب الدكتور أيمن البدادوة، كتابًا رسميًا إلى رئيس الوزراء، دعا فيه إلى التدخل العاجل لحل مشكلة شركات النقل الأردنية العاملة في نقل الحجاج والمعتمرين، وذلك قبل موسم الحج لعام 2026.

وجاءت الدعوة خلال اجتماع مشترك ضم وزير النقل، ووزير الأوقاف، ومندوبًا عن وزارة الخارجية، والأمين العام لوزارة السياحة

وأشار البدادوة في كتابه إلى ضرورة معالجة قرار منع دخول الحافلات الأردنية إلى الأراضي السعودية، والذي يهدد عمل أكثر من 500 حافلة مخصصة لنقل الحجاج والمعتمرين، ويؤثر بشكل مباشر على مئات العاملين في هذا القطاع الحيوي

وبيّن أن القرار السعودي الأخير، القاضي بمنع دخول الحافلات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات، سيتسبب بأعباء مالية كبيرة على الشركات الأردنية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة تداعيات جائحة كورونا والحرب على غزة

وأكد البدادوة أن للقرار انعكاسات اقتصادية واجتماعية واسعة، مشددًا على ضرورة التنسيق العاجل مع السلطات السعودية لإيجاد حلول تضمن استمرار عمل الشركات الأردنية، وتحافظ على مصالحها ومصالح الحجاج الأردنيين

كما دعا الحكومة إلى إعادة النظر في القرار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالعدول عنه، مؤكدًا أن شركات النقل الأردنية ملتزمة بمعايير السلامة والجودة، وأنها شريك أساسي في إنجاح موسم الحج سنويا

يُذكر أن النائب البدادوة وجّه كتابه بهذا الخصوص قبل نحو ثلاثة أشهر، تأكيدًا لحرصه على حماية هذا القطاع الحيوي واستمرارية عمله


