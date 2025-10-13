الأسواق الحرة الأردنية ترعى افطارا تواصليا لسيدات العقبة 

وطنا اليوم _

رعت شركة الأسواق الحرة الأردنية، فعالية الإفطار التواصلي لسيدات المجتمع المحلي في مدينة العقبة بتنظيم المؤثرة لانا المناصير All About Aqaba، وفي أجواء ودّية عكست روح الضيافة الأردنية، بهدف تعزيز عرى التواصل المجتمعي والتعريف بتجربة التسوق في الأسواق الحرة الأردنية.

وتم خلال الفعالية تسليط الضوء على أبرز فروع الأسواق الحرة الأردنية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، ومنها فرع البوليفارد عمّان وفرع النافورة مول بالعقبة، الذي يُعد من استثمارات الشركة في مدينة العقبة. كما تم اطلاع المشاركات على اهم الأصناف والعلامات التجارية المتوفرة، بما في ذلك العطور ومستحضرات التجميل والهدايا والشوكولاتة والمنتجات الفاخرة، إضافة إلى العروض الترويجية والهدايا التي تقدمها الشركة لزوارها باستمرار.

وتناول اللقاء الحديث حول الفئات التي يمكنها الاستفادة من التسوق في الأسواق الحرة الأردنية، إذ تتيح الشركة تجربة تسوق مميزة ومتاحة للجميع من الأردنيين والمقيمين والزوار، مع مزايا خاصة للسياح الأجانب في فرع البوليفارد خلال فترة إقامتهم في المملكة.

واختُتمت الفعالية بتقديم هدايا وعروض خاصة من الأسواق الحرة الأردنية، وسط تفاعل إيجابي من المشاركات اللواتي أعربن عن إعجابهن بتنوع المنتجات وجودة الخدمات التي تجعل من الأسواق الحرة الأردنية الوجهة المفضلة للتسوق في مختلف مناطق المملكة مقدرين للأسواق الحرة الأردنية هذه اللفتة الاجتماعية التواصلية المميزة.