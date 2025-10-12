بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لجمعية مؤسسة الملاذ للرعاية التلطيفية ‎

وطنا اليوم: في إطار التزامه المستمر بالمسؤولية المجتمعية، أعلن بنك ABC في الأردن عن مواصلة دعمه لجمعية مؤسسة الملاذ للرعاية التلطيفية، التي تُعنى بتقديم الرعاية والدعم للمرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية وفي مراحل متقدمة.

ويأتي هذا الدعم ليؤكد حرص البنك على تعزيز جودة الحياة للفئات الأكثر حاجة، من خلال تمكين الجمعية من الاستمرار في تقديم خدماتها المجانية التي تشمل الرعاية الطبية والتمريضية، والدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الانسانية والروحية للمرضى وأسرهم.

وقد أشار سعادة السيد جورج فرح صوفيا المدير العام لبنك ABC في الأردن إلى أن هذه المبادرة تعكس إيمان البنك بأهمية التكامل بين الرعاية الصحية والانسانية، قائلاً: “نؤمن بأن تقديم الرعاية التلطيفية المتكاملة يساهم في تخفيف معاناة المرضى، ويمنحهم فرصة قضاء أوقاتهم بين أحبائهم في منازلهم، محاطين بالدعم والرعاية”.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين وتطبيق “إلى” في الأردن.

ويشار إلى ان جمعية الملاذ جمعية خيرية وطنية تأسست عام 1993 في الأردن، كأول مقدم للرعاية التلطيفية مجانا في الشرق الأوسط، وتعطي الملاذ الأولوية للمرضى في كسب الراحه ورفع جودة الحياه من خلال تخفيف الألم والمعاناه في المرحلة الأخيرة من حياتهم، مع الاهتمام باحتياجاتهم الصحية، والعاطفيه، والروحيه وتوفير الدعم لعائلاتهم أيضا.