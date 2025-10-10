بنك القاهرة عمان
العثور على طفلين حديثي الولادة في العاصمة عمان

10 أكتوبر 2025
العثور على طفلين حديثي الولادة في العاصمة عمان

وطنا اليوم:صرّح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، أن أحد المواطنين عثر أمس على جثتي طفلين حديثي الولادة ومجهولي الهوية في منطقة خالية من السكان ضمن محافظة العاصمة.
وأضاف السرطاوي أنه جرى تحويل الجثتين إلى الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات في الحادثة للوقوف على كافة ملابساتها.


