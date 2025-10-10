بنك القاهرة عمان
الأمن يوضح ملابسات فيديو يظهر إطلاق نار على منزل في إربد

10 أكتوبر 2025
الأمن يوضح ملابسات فيديو يظهر إطلاق نار على منزل في إربد

وطنا اليوم:أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه وفي يوم الثلاثاء الموافق 7 /10/ 2025 تقدّم شخص بشكوى بحق شقيقيه وادّعى قيامهما بإطلاق النار على منزله إثر خلافات فيما بينهم دون وقوع إصابات تذكر (ما ظهر في فيديو جرى تداوله).
وأكّد أنه من خلال التحقيق أُلقي القبض على أحدهم وجرى إيداعه للقضاء فيما جرى التعميم عن الآخر والبحث جارٍ عنه


