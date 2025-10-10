الأمن يوضح ملابسات فيديو يظهر إطلاق نار على منزل في إربد

وطنا اليوم:أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه وفي يوم الثلاثاء الموافق 7 /10/ 2025 تقدّم شخص بشكوى بحق شقيقيه وادّعى قيامهما بإطلاق النار على منزله إثر خلافات فيما بينهم دون وقوع إصابات تذكر (ما ظهر في فيديو جرى تداوله).

وأكّد أنه من خلال التحقيق أُلقي القبض على أحدهم وجرى إيداعه للقضاء فيما جرى التعميم عن الآخر والبحث جارٍ عنه