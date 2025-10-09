إيقاف زين النجداوي محليا ودوليا لرفضه تمثيل منتخب كرة السلة

وطنا اليوم:قرّر مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة السلة، إحالة ملف اللاعب زين النجداوي إلى لجنة الانضباط والسلوك، والتي اتخذت قرارا بحرمانه من اللعب محليا ودوليا بعد رفضه المتكرر تمثيل المنتخب الوطني الأول للرجال.

ويؤكد الاتحاد أن تمثيل المنتخب الوطني وحمل العلم الأردني يعدّ “واجبا وطنيا وشرفا لا يقبل التفريط”، وأن تقصير اللاعب عن أداء هذا الواجب يُعدّ “إخلالا صارخا بالمسؤولية الوطنية والانضباط الرياضي”.

ويشير الاتحاد إلى أن تمثيل الوطن ليس مجرد تكليف، بل هو تشريف وامتياز يتطلب فيه روح الانتماء والوفاء المطلق للوطن، والسعي لتمثيله على أكمل وجه.

كما يؤكد الاتحاد الأردني لكرة السلة، أنه لن يتردد في التعامل مع مثل هذا السلوك حماية للواجب الوطني، وضمانا لأداء اللاعب لمسؤولياته الوطنية على أكمل وجه، حماية لمصلحة اللعبة وسمعة الرياضة الأردنية