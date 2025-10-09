بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

إيقاف زين النجداوي محليا ودوليا لرفضه تمثيل منتخب كرة السلة

9 أكتوبر 2025
إيقاف زين النجداوي محليا ودوليا لرفضه تمثيل منتخب كرة السلة

وطنا اليوم:قرّر مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة السلة، إحالة ملف اللاعب زين النجداوي إلى لجنة الانضباط والسلوك، والتي اتخذت قرارا بحرمانه من اللعب محليا ودوليا بعد رفضه المتكرر تمثيل المنتخب الوطني الأول للرجال.
ويؤكد الاتحاد أن تمثيل المنتخب الوطني وحمل العلم الأردني يعدّ “واجبا وطنيا وشرفا لا يقبل التفريط”، وأن تقصير اللاعب عن أداء هذا الواجب يُعدّ “إخلالا صارخا بالمسؤولية الوطنية والانضباط الرياضي”.
ويشير الاتحاد إلى أن تمثيل الوطن ليس مجرد تكليف، بل هو تشريف وامتياز يتطلب فيه روح الانتماء والوفاء المطلق للوطن، والسعي لتمثيله على أكمل وجه.
كما يؤكد الاتحاد الأردني لكرة السلة، أنه لن يتردد في التعامل مع مثل هذا السلوك حماية للواجب الوطني، وضمانا لأداء اللاعب لمسؤولياته الوطنية على أكمل وجه، حماية لمصلحة اللعبة وسمعة الرياضة الأردنية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:51

حادثة السلاح الفردي لمرافقي الشيباني تُفجّر التوتر في مطار بيروت

20:30

“دو” تعلن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق نقطة ربط إقليمية جديدة في مدينة العقبة الرقمية بالأردن

20:29

عمر العبداللات يحيي حفلاً فنياً كبيراً في ملعب بنغازي الدولي في ليبيا

20:14

الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة

20:07

ترامب يلقي خطابا بالكنيست ويخطط لعقد قمة دولية حول غزة بمصر

19:58

خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزّة

19:35

نواب: مواقف الأردن تجاه غزة تعكس التزامه الدائم بدعم الفلسطينيين

19:27

اجتماع شعبي لحل مشكلة طريق البترول / اربد

19:23

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الشاب فواز أبو تايه

19:20

انطلاق فعالية مسير درب الأردن الوطني 2025

19:14

تل ابيب توافق على أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات وترفض تضمين البرغوثي

19:06

القوات المسلحة تعلن بدء استقبال طلبات الحج لذوي الشهداء

وفيات
وفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025