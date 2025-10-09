الأمن يحذر من الانزلاقات على الطرق بسبب الأمطار

وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام من الانزلاقات في الطرقات خلال هطول الأمطار بمناطق مختلفة من المملكة، اليوم الخميس.

وبدأ هطول الأمطار في مناطق عدة بالمملكة منها الأغوار الشمالية، والسلط، فيما من المتوقع ان تشهد المناطق الشمالية والوسطى أمطارا اليوم الخميس.

ودعت مديرية الأمن العام، إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في تلك المناطق بسبب تشكل طبقة لزجة مما يزيد من إمكانية تشكل الإنزلاقات.