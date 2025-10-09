بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الأمن يحذر من الانزلاقات على الطرق بسبب الأمطار

9 أكتوبر 2025
الأمن يحذر من الانزلاقات على الطرق بسبب الأمطار

وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام من الانزلاقات في الطرقات خلال هطول الأمطار بمناطق مختلفة من المملكة، اليوم الخميس.
وبدأ هطول الأمطار في مناطق عدة بالمملكة منها الأغوار الشمالية، والسلط، فيما من المتوقع ان تشهد المناطق الشمالية والوسطى أمطارا اليوم الخميس.
ودعت مديرية الأمن العام، إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في تلك المناطق بسبب تشكل طبقة لزجة مما يزيد من إمكانية تشكل الإنزلاقات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:51

حادثة السلاح الفردي لمرافقي الشيباني تُفجّر التوتر في مطار بيروت

20:30

“دو” تعلن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق نقطة ربط إقليمية جديدة في مدينة العقبة الرقمية بالأردن

20:29

عمر العبداللات يحيي حفلاً فنياً كبيراً في ملعب بنغازي الدولي في ليبيا

20:14

الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة

20:07

ترامب يلقي خطابا بالكنيست ويخطط لعقد قمة دولية حول غزة بمصر

19:58

خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزّة

19:35

نواب: مواقف الأردن تجاه غزة تعكس التزامه الدائم بدعم الفلسطينيين

19:27

اجتماع شعبي لحل مشكلة طريق البترول / اربد

19:23

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الشاب فواز أبو تايه

19:20

انطلاق فعالية مسير درب الأردن الوطني 2025

19:14

تل ابيب توافق على أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات وترفض تضمين البرغوثي

19:06

القوات المسلحة تعلن بدء استقبال طلبات الحج لذوي الشهداء

وفيات
وفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025