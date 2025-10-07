بنك القاهرة عمان
ضبط شخص أقدم على قتل شقيقه إثر خلافات عائلية في لواء الرصيفة

22 ثانية ago
وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد لمديرية شرطة لواء الرصيفة بقيام أحد الأشخاص بإطلاق النار باتجاه شقيقه وشخص آخر كان برفقته إثر خلافات بينه وبين شقيقه.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ شقيق مطلق النار فارق الحياة متأثرا بإصابته فيما أُسعف الشخص الآخر وهو قيد العلاج، وجرى ضبط الجاني والسلاح المستخدم بالجريمة وبوشرت التحقيقات.


