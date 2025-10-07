وفاة شاب في المفرق بمرض السعار بعد تعرضه لعضة كلب ضال

وطنا اليوم:توفي شاب في العقد الثاني من عمره، مساء أمس الإثنين، في مستشفى المفرق الحكومي، متأثراً بإصابته بمرض السعار.

وأكد مصدر طبي أن الشاب كان قد تعرض لعضة كلب مسعور قبل شهرين.

تفاصيل المأساة.. من عضة كلب إلى الوفاة وفقاً للمصدر الطبي، فإن الشاب العشريني تعرض لعضة من كلب ضال قبل حوالي شهرين، لكنه لم يتوجه إلى أي مركز صحي أو مستشفى في حينه لأخذ المطعوم المضاد للسعار.

ووصل الشاب إلى المستشفى يوم السبت الماضي، بعد أن ظهرت عليه الأعراض المتقدمة للمرض. وأضاف المصدر أنه تم إدخاله إلى قسم العناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي، إلا أن حالته تدهورت بشكل سريع وفارق الحياة يوم الإثنين.

إجراءات وقائية.. لا تشريح للجثةأكد المصدر الطبي أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة في التعامل مع الحالة، مشيراً إلى أنه لن يتم تشريح جثة الشاب المتوفى. وأوضح أن هذا القرار يأتي حفاظاً على سلامة الكوادر الطبية والتمريضية، نظراً لأن مرض السعار يعتبر من الأمراض شديدة العدوى والخطورة عند التعامل المباشر مع سوائل الجسم.