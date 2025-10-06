بنك القاهرة عمان
  حوادث وجرائم

وفاة شابين من عائلة الدراوشة بحادث سير في إربد

6 أكتوبر 2025
وفاة شابين من عائلة الدراوشة بحادث سير في إربد

وطنا اليوم:لقي شابان مصرعهما صباح اليوم الاثنين في حادث سير على “طريق البترول” غربي مدينة إربد، في حادث سير جديد يعيد تسليط الضوء على معايير السلامة المرورية بأكثر الطرق حيوية وازدحاما وخطورة في المحافظة.
وصرحت مصادر الدفاع المدني بأن الشابين توفيا على الفور إثر اصطدام مركبتهما بعائق كان على الطريق. وعلى الرغم من استجابة فرق الإسعاف والإنقاذ السريعة ووصولها لموقع الحادث، إلا أنها لم تتمكن من إنقاذهما.
ويعود سبب تكرار هذه الحوادث بالمنطقة لعوامل عدة منها؛ نقص اللافتات والإشارات التحذيرية، بالإضافة إلى سوء الإضاءة الليلية.
ونعى والد كرم ابنه وابن عمه عبر منشور مؤثر على موقع “فيس بوك”، قال فيه: “إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبحزنٍ يعتصر القلوب، أنعى ابني الغالي كرم حسام دراوشة وابن عمي مصطفى عمر الدراوشة، إثر حادث سير مؤسف، اللهم ارحمهم واغفر لهم وأنزلهم منازل الصالحين.”
وسيُشيَّع جثماناهما الطاهران بعد صلاة عصر اليوم الاثنين.


