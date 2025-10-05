بنك القاهرة عمان
المنتخب الوطني للسيدات للكرة الطائرة يلتقي نظيره السوري غدا

وطنا اليوم _

يلتقي المنتخب الوطني للسيدات للكرة الطائرة، نظيره السوري، عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الاثنين، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في إطار منافسات بطولة غرب آسيا.

وتعد مباراة الغد هي الثالثة للمنتخب الوطني في البطولة، حيث فاز في المباراة الأولى على نظيره القطري، قبل ان يخسر مباراته الثانية أمام نظيره اللبناني أمس.

كما يلتقي غدا منتخب قطر مع السعودية عند الساعة الثالثة مساءً ولبنان مع العراق عند الساعة الخامسة مساءً.

وبحسب نظام البطولة، تلعب المنتخبات الـ 6 مع بعضها البعض بنظام الدوري من مرحلة واحدة ويُتوج صاحب المركز الأول باللقب.


