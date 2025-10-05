الأمن: نتابع حسابات خارجية تستخدم صور قيادات نسائية أردنية للتشهير والإساءة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتابع حسابات تبيّن أنها تدار من خارج المملكة وتستهدف نشر صور مفبركة لقيادات نسائية أردنية بهدف التشهير والإساءة لهن، متجاوزين أبسط الأعراف والآداب والأخلاق الأردنية الكريمة.

وأكد أنّ الوحدة تتابع التحقيق الفني بتلك الحسابات وتسير بكافة الإجراءات القانونية داخل المملكة وخارجها للوصول لها ومن يديرها.

وأهاب الناطق الإعلامي بضرورة عدم تداول أو إعادة نشر أو فتح تلك الروابط المرتبطة بتلك الحسابات تجنّباً للملاحقة والمساءلة القانونية، وحماية للهواتف من الاختراق لكون تلك الروابط قد تحمل فيروسات إلكترونية.