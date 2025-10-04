بنك القاهرة عمان
النصر يتوج بلقب دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم

4 أكتوبر 2025
وطنا اليوم _

توج فريق النصر بطلا لدوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم لموسم 2025 مع صعوده إلى الدوري الأردني للمحترفات للموسم المقبل.

وجاء تتويج النصر بعد فوزه مساء أمس الجمعة، على فريق العروبة بنتيجة 6-0 مع اختتام منافسات البطولة.

وسلمت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس اللجنة النسوية، ستيفاني النبر، فريق النصر كأس البطولة وميداليات المركز الأول بحضور رئيس نادي النصر يونس العبدالات ورئيس نادي الأهلي عوني نغوي الذي حصل فريقه على ميداليات المركز الثاني.

وشهدت منافسات الجولة الأخيرة من البطولة تفوق شفا بدران على البتراء 7-0 وتعادل عجلون مع دوقرة 2-2 وتغلب الأهلي على الراية 11-0.

ومع اختتام منافسات البطولة، تربع فريق النصر على صدارة ترتيب الفرق برصيد 24 نقطة وبالعلامة الكاملة متقدما عن الأهلي 21 ثم شفا بدران والعروبة 16، البتراء 10، الراية 9، شباب بشرى 5، عجلون 2 و دوقرة 1.


