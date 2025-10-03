بنك القاهرة عمان
المياه تركب أنظمة شمسية لتشغيل المضخات في مناطق وادي الأردن

دقيقة واحدة ago
المياه تركب أنظمة شمسية لتشغيل المضخات في مناطق وادي الأردن

وطنا اليوم:نفذت وزارة المياه والري- سلطة المياه، سلطة وادي الأردن بالتعاون مع وزارة البيئة، تركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية لتشغيل مضخات المياه السطحية للزراعة في مناطق وادي الأردن والمناطق المرتفعة.
جاء ذلك، ضمن منحة الاتحاد الأوروبي الخاصة لدعم الاقتصاد الأخضر في الأردن ضمن مشاريع وزارة البيئة للتخفيف من أثر التغير المناخي على القطاع الزراعي، والذي ينفذ عبر الجمعية العلمية الملكية – المركز الوطني لبحوث الطاقة.
وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة المياه والري، اليوم الخميس فإن المشروع يتضمن تشغيل مضخات المياه السطحية باستخدام الطاقة الشمسية بدلاً من الطاقة التقليدية، كما يهدف المشروع الذي نُفّذ على مرحلتين ( المرحلة الأولى تركيب وتشغيل 320 نظامًا في مناطق وادي الأردن والمناطق المرتفعة (الأزرق، ومادبا، والمفرق)، والمرحلة الثانية تنفيذ 500 نظام إضافي في الوحدات الزراعية في وادي الأردن إلى استبدال مضخات الري التقليدية بأنظمة تعمل بالطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين.
يشار إلى أن المشروع، فاز بالجائزة الفضية عن فئة مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة ضمن جائزة الإمارات للطاقة 2025، التي نظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي تنفيذًا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الإستراتيجية للمياه 2023-2040


