بنك القاهرة عمان
السجن 5 سنوات لامرأة من تكساس لمحاولتها إغراق طفلة مسلمة

16 ثانية ago
السجن 5 سنوات لامرأة من تكساس لمحاولتها إغراق طفلة مسلمة

وطنا اليوم:قضت محكمة أميركية بالسجن خمس سنوات على امرأة من تكساس لمحاولتها إغراق طفلة مسلمة أميركية من أصل فلسطيني تبلغ من العمر ثلاث سنوات في حادثة وقعت في مايو أيار 2024.
وقالت الشرطة المحلية إن الدافع وراء الجريمة هو التحيز العنصري.
وأظهرت سجلات المحكمة والإجراءات التي أوردت شبكة سي.بي.إس نيوز وصحيفة فورت وورث ستار تيليجرام تقارير بشأنها أن القاضي آندي بورتر أصدر حكمه على إليزابيث وولف (43 عاما) بعد أن أقرت بالذنب في محاولة قتل وإصابة الطفلة.
ووجهت السلطات الاتهام إلى وولف العام الماضي بعد الواقعة التي ندد بها الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن.
ويحذر المدافعون عن حقوق الإنسان من تزايد التهديدات ضد المسلمين والعرب واليهود الأميركيين منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة عام 2023.
ووقع الحادث في مسبح مجمع سكني في إيوليس بولاية تكساس. وتشاجرت وولف مع والدة الطفلة.
وذكر تقرير الشرطة أن الأم كانت أيضا في المسبح مع ابنها ذي الأعوام الستة، وسألت وولف من أين هم.
وقال التقرير إن وولف حاولت إغراق الطفلة الصغيرة وجذب الطفل. وأخرجت الأم ابنتها من الماء وتأكد المسعفون من سلامة الطفلين بعد إجراء الفحص اللازم.
ومن الوقائع التي أثارت مخاوف التحيز ضد المسلمين حادثة طعن وحشية أدت إلى مقتل طفل أميركي من أصل فلسطيني عمره ست سنوات في إلينوي، وحادثة طعن أخرى تعرض لها أميركي من أصل فلسطيني في تكساس، وهجوم عنيف على متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في كاليفورنيا.


