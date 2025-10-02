بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

إصابات إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في إربد

2 أكتوبر 2025
إصابات إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في إربد

وطنا اليوم:تتعامل كوادر مديرية الدفاع المدني في محافظة إربد، في هذه الأثناء، مع حادثة انهيار مبنى قيد الإنشاء في إحدى مناطق المحافظة.
وبحسب المعلومات الأولية الواردة من موقع الحادث، تشير الأنباء إلى وقوع عدد من الإصابات بين العمال الذين كانوا داخل المبنى أو في محيطه أثناء الانهيار.
وقد هرعت فرق الإسعاف والإنقاذ إلى الموقع، حيث تواصل عملها على تأمين المنطقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:44

صدمة جديدة بشأن عودة برشلونة لكامب نو

20:42

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء والكرك

20:31

الصحة العالمية: الأردن من أكبر الدول المستقبلة للمرضى والمصابين من غزة

20:24

المعلم… رسول القيم وباني الأجيال

20:15

الإمارات تحدد الدخل الشهري المطلوب لإصدار تأشيرة زيارة قريب أو صديق

20:07

بوتين: انهيار الهيمنة الغربية مسألة وقت.. وزمن الإملاءات قد انتهى

19:45

الذنيبات: رأيت معلّمي في الثّانويّة، فلم أتمالك نفسي وقبّلت رأسه

19:23

الأسواق الحرة الأردنية تشارك في معرض TFWA العالمي بمدينة كان – فرنسا

19:11

دراسة: الإناث في الأردن يفضلن العمل بالقطاع العام

19:07

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء والكرك

19:04

77 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

16:38

الأردن: اقتحامات المتطرفين للأقصى انتهاك صارخ ويحذر من التصعيد في الضفة الغربية

وفيات
وفيات الخميس 2-10-2025وفيات الأربعاء 1-10-2025والد الزميل اسامه القوابعه في ذمه اللهوفيات الثلاثاء 30-9-2025وفيات الاثنين 29-9-2025