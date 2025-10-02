الأردن: اقتحامات المتطرفين للأقصى انتهاك صارخ ويحذر من التصعيد في الضفة الغربية

وطنا اليوم:أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وممارساتهم الاستفزازية التي تتم بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي؛ انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشدّدةً أنّ لا سيادة لإسرائيل على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة وإدانتها الشديدة للاقتحامات والممارسات الاستفزازية المتواصلة للمتطرفين التي تُعدّ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستمرارًا لمحاولات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، فرض وقائع جديدة تستهدف تقسيم الحرم القدسي الشريف زمانيًّا ومكانيًّا.

وطالب المجالي المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية وعدوانها المتواصل على قطاع غزة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقّه ومحاسبة مرتكبيها.

وجدّد المجالي التأكيد أنّ المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافّة وتنظيم الدخول إليه.