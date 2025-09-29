بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشعب السوري

وطنا اليوم:أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد أن الاقتراع سيبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأوضح الأحمد، في تصريحات لوكالة سانا، أن الدعاية الانتخابية تبدأ اليوم وتنتهي مساء الجمعة المقبل على أن يكون السبت يوم صمت انتخابي.

وأشار رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري إلى أن عدد المرشحين بلغ 1578 مرشحا، وشكلت النساء ما نسبته 14بالمئة منهم.

وذكرت الوكالة أن اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في دمشق استقبلت طلبات الترشح لعضوية المجلس في اليوم الأخير من المهلة المحددة، وسط إقبال واسع من أعضاء الهيئة الناخبة، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن الاستعدادات لإجراء الانتخابات بعد استكمال تشكيل الهيئات الناخبة في جميع المحافظات، في تجربة هي الأولى على مستوى سوريا.

وأوضحت عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب لارا عيزوقي في تصريح لـ “سانا”، أن اللجنة وصلت أمس إلى النتيجة الأهم التي سعت إليها منذ أشهر، والمتمثلة بالترشح لعضوية مجلس الشعب بعد تشكيل الهيئات الناخبة في المحافظات، مشيرةً إلى أن الإقبال على الترشح كان كبيراً، وخاصة أن هذه التجربة هي الأولى على مستوى سوريا.

وحول مشاركة المرأة، أشارت عيزوقي إلى أن نسبة تمثيلهن بلغت في دمشق 31.9 بالمئة، مؤكدةً أن هذه النسبة مشجعة، ومتمنيةً أن يكون عدد النساء المشاركات جيداً ويعادل النسبة الموجودة ضمن الهيئة الناخبة.

وأكد رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في دمشق أسامة رفاعية أن اللجنة بدأت السبت استقبال طلبات الترشح لأعضاء الهيئة الناخبة.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري قد حددت الخامس من تشرين الأول موعداً لانتخاب أعضاء المجلس.