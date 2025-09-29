بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشعب السوري

26 ثانية ago
بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشعب السوري

وطنا اليوم:أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد أن الاقتراع سيبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وأوضح الأحمد، في تصريحات لوكالة سانا، أن الدعاية الانتخابية تبدأ اليوم وتنتهي مساء الجمعة المقبل على أن يكون السبت يوم صمت انتخابي.
وأشار رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري إلى أن عدد المرشحين بلغ 1578 مرشحا، وشكلت النساء ما نسبته 14بالمئة منهم.
وذكرت الوكالة أن اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في دمشق استقبلت طلبات الترشح لعضوية المجلس في اليوم الأخير من المهلة المحددة، وسط إقبال واسع من أعضاء الهيئة الناخبة، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن الاستعدادات لإجراء الانتخابات بعد استكمال تشكيل الهيئات الناخبة في جميع المحافظات، في تجربة هي الأولى على مستوى سوريا.
وأوضحت عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب لارا عيزوقي في تصريح لـ “سانا”، أن اللجنة وصلت أمس إلى النتيجة الأهم التي سعت إليها منذ أشهر، والمتمثلة بالترشح لعضوية مجلس الشعب بعد تشكيل الهيئات الناخبة في المحافظات، مشيرةً إلى أن الإقبال على الترشح كان كبيراً، وخاصة أن هذه التجربة هي الأولى على مستوى سوريا.
وحول مشاركة المرأة، أشارت عيزوقي إلى أن نسبة تمثيلهن بلغت في دمشق 31.9 بالمئة، مؤكدةً أن هذه النسبة مشجعة، ومتمنيةً أن يكون عدد النساء المشاركات جيداً ويعادل النسبة الموجودة ضمن الهيئة الناخبة.
وأكد رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في دمشق أسامة رفاعية أن اللجنة بدأت السبت استقبال طلبات الترشح لأعضاء الهيئة الناخبة.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري قد حددت الخامس من تشرين الأول موعداً لانتخاب أعضاء المجلس.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:39

وزير الاستثمار يبحث مع السفير الكازاخستاني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

10:24

مجالس امناء الجامعات الوطنيه

10:21

أسعار الذهب في الأردن تواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة

10:14

حريق في مطعم ومركبتين بشارع مكة في عمّان

10:09

ارتفاع سعر حامض الفوسفوريك يعزز إيرادات شركة مناجم الفوسفات

10:05

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مشرف مختبر

10:02

وفيات الاثنين 29-9-2025

09:45

للمرة الأولى.. انقطاع الكهرباء في بلغورود الروسية بعد هجوم أوكراني

09:39

بريطانيا تعتزم تشديد قوانين الإقامة الدائمة للمهاجرين

09:33

إصابة طفل بجروح خطيرة إثر هجوم كلاب ضالة في الرمثا

09:24

أمن الدولة تحيل بعضا من قضايا أموال الجماعة المحظورة إلى نائب عام عمّان

09:22

ماذا يعني أن يكون لدى الضمان ( 389 ) ألف مشترك على الحد الأدنى للأجور.؟

وفيات
وفيات الاثنين 29-9-2025وفيات الأحد 28-9-2025وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025