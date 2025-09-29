ارتفاع سعر حامض الفوسفوريك يعزز إيرادات شركة مناجم الفوسفات

وطنا اليوم:أعلنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية الأحد عن حدث جوهري يُتوقع أن يؤثر على ربحية الشركة في نتائج الربع الرابع من العام الحالي.

وقالت الشركة في إفصاح لهيئة الأوراق المالية، إن سعر مادة حامض الفوسفوريك للطن الواحد ارتفع من 1258 دولارا إلى سعر 1290 دولار للطن الواحد، وبواقع 32 دولارا للطن، اعتبارا من مطلع شهر تشرين الثاني وللربع الرابع.

وحسب الإفصاح، سيسهم هذا الارتفاع بتعزيز ربحية الشركة للربع الرابع من العام الحالي، وبالتالي زيادة إيرادات وأرباح الشركة.

كما سيعمل هذا الارتفاع، وفق الإفصاح، على تعزيز تنافسية شركة الفوسفات وحضورها في سوق الفوسفات كإحدى الشركات العالمية، وتعزيز دورها كرافد وداعم في الاقتصاد الوطني، وتحقيق المزيد من المكاسب لقطاع التعدين الأردني