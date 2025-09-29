مكافحة المخدرات تفكك خلية جرمية مكونة من 14 شخصا ترتبط بعصابات دولية

وتلقي القبض على أحد أخطر تجّار المخدرات في محافظة البلقاء وتضبط بحوزته 29 كف حشيش وأربعة أسلحة نارية

وتداهم تاجراً للمخدرات في البادية الوسطى وتضبط بحوزته 50 كف حشيش

وطنا اليوم – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات عملوا على مدار أسابيع على متابعة التحقيق وجمع المعلومات حول خلية جرمية مرتبطة مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات وقيامهم بتخزين كمّيات كبيرة من المواد المخدرة في محافظة مادبا من أجل بيعها وترويجها .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه وبعد جمع كافة البيانات والمعلومات وحصر الأشخاص المشتبه بهم ومواقع تخزين المواد المخدرة جرت مداهمتهم وإلقاء القبض على أفراد الخلية وعددهم 14 شخصًا، فيما وجرى في التوقيت ذاته مداهمة مكان تخرين المخدرات وتفتيشه وضبط 160 كف حشيش ونصف كغم من مادة الكوكايين وكمّية من الحبوب المخدرة.

وفي محافظة البلقاء تمكّن فريق خاص من الإدارة من مداهمة وإلقاء القبض على أحد أخطر تجّار المخدرات ويُعد المسؤول عن تزويد مروجي المحافظة بالمواد المخدرة وأُلقي القبض عليه بعد مقاومته للقوة وضُبط بحوزته 29 كف حشيش وأربعة أسلحة نارية.

فيما دوهم تاجر للمخدرات ضمن اختصاص البادية الوسطى وأُلقي القبض عليه أثناء نقله ومحاولة بيعه لكمّية من المواد المخدرة حيث ألقي القبض عليه وضُبط بحوزته 50 كف حشيش.