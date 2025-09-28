بنك القاهرة عمان
رئيس بلدية إربد الكبرى ينفي مزاعم إطلاق النار على المبنى

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:نفى رئيس بلدية إربد الكبرى عماد العزام بشكل قاطع الأنباء التي تم تداولها حول تعرض مبنى البلدية لإطلاق عيارات نارية ليلا.
​وأكد العزام في تصريح صحفي أن البلدية قامت فور انتشار الشائعات بمراجعة شاملة لـكاميرات المراقبة الأمنية المثبتة حول محيط المبنى وتبين عدم صحة هذه المزاعم جملةً وتفصيلا.
​وقال العزام انه بعد الرجوع الدقيق لكافة التسجيلات نؤكد أنه لم يتم رصد أي حادثة لإطلاق نار أو وجود أي أثر لعيارات نارية على المبنى داعيا المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الإشاعات التي قد تثير القلق العام.


