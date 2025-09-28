بنك القاهرة عمان
الصين تفتتح أطول جسر في العالم أمام حركة المرور

33 ثانية ago
وطنا اليوم:افتتح أطول جسر في العالم أمام حركة المرور، صباح اليوم الأحد، في مقاطعة قويتشو بجنوب غرب الصين، مما أدى إلى تقليص زمن السفر عبر واد عميق من ساعتين إلى دقيقتين فقط بعد ثلاث سنوات من البناء.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن جسر وادي هواجيانج الكبير يرتفع 625 متراً فوق نهر بيبان في التضاريس الجبلية بمقاطعة قويتشو، وهو أطول بنحو تسع مرات من جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو.
ووفقا لسلطات مقاطعة قويتشو، أصبح المشروع، الذي يبلغ طول امتداده الرئيسي 1420 متراً، أطول جسر معلق بجسور جملونية فولاذية ذات امتداد طويل في تضاريس جبلية في العالم.
ويمتد الهيكل البالغ طوله 2890 مترا فوق وادي هواجيانج الكبير، الذي يطلق عليه اسم “شق الأرض”، وهو أحدث إضافة إلى شبكة البنية التحتية سريعة التوسع لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويقع الجسر الذي كان يحمل لقب أطول جسر في العالم سابقا، والذي يمتد فوق نهر بيبان، على بعد ما يزيد قليلا عن 100 كيلومتر من جسر وادي هواجيانج الكبير. الجسر حامل الرقم القياسي السابق، الذي افتتح في عام 2016، يبلغ ارتفاعه العمودي 565.4 مترا من سطح الجسر إلى سطح النهر في الأسفل.
وعلى مر السنين، قامت قويتشو، واحدة من أقل المقاطعات نموا في الصين، ببناء أكثر من 30 ألف جسر في تضاريسها الجبلية، بما في ذلك ثلاثة من أطول الجسور في العالم. وتعد المقاطعة موطنا لما يقرب من نصف أطول 100 جسر في العالم.


