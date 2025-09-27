ماذا يعني العجز الطبيعي الدائم في قانون الضمان.؟

الخبير موسى الصبيحي

يُقسَم العجز الطبيعي الدائم وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي إلى قسمين عجز كلي وعجز جزئي، وفيما يلي تعريف كل منهما:

أولاً: العجز الكلي الطبيعي الدائم: هو العجز غير الناشىء عن إصابة عمل وغير القابل للشفاء ويحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمّن عليه لأي مهنة أو عمل.

ثانياً: العجز الجزئي الطبيعي الدائم: هو العجز غير الناشىء عن إصابة عمل وغير القابل للشفاء، وبسببه يفقد المؤمّن عليه القدرة على مزاولة عمله أو مهنته الأصلية إلا أنه لا يحول دون مزاولته لأي مهنة أو عمل آخر.

والذي يُقِرّ حالة العجز للمؤمّن عليه، وما إذا كان عجزاً كليّاً أو جزئياً هي اللجنة الطبية المختصة لدى مؤسسة الضمان، علماً بأن هناك ( 4 ) شروط لاستحقاق المؤمّن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم هي:

١ – أن تنتهي خدمة المؤمّن عليه.

٢ – أن لا تقل اشتراكاته عن ( 60 ) اشتراكاً فعلياً على الأقل منها (24) اشتراكاً متصلاً.(الاشتراك الفعلي هو الاشتراك من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري أي لا يدخل فيه شراء أو ضم مدة اشتراك افتراضية).

٣ – أن يتقدّم لمؤسسة الضمان بطلب تخصيص هذا الراتب خلال ( 6 ) أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة.

٤ – أن تثبت حالة عجزه بقرار من اللجنة الطبية المختصة في مؤسسة الضمان.