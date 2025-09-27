بنك القاهرة عمان
إصابة رجلي أمن عام وضبط ثلاثة مطلوبين مسلّحين جنوب العاصمة

6 ساعات ago
وطنا اليوم-عمّان – وطنا اليوم
أُصيب رجلا أمن عام من مرتبات إدارة البحث الجنائي أثناء إلقاء القبض على مطلوبين مسلّحين جنوب العاصمة، حيث جرى إسعافهما إلى المستشفى وهما قيد العلاج.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن إحدى دوريات البحث الجنائي اشتبهت بإحدى المركبات التي لا تحمل لوحات أرقام، وأثناء محاولة طاقم الدورية التحقق منها أطلق من بداخلها عيارات نارية باتجاههم، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الدورية برتبة ملازم أول، قبل أن يفرّ ثلاثة أشخاص مسلّحين من المكان.

وأضاف أنه جرى على الفور طلب تعزيز أمني من دوريات النجدة، حيث تمكنت القوة من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين، فيما لاذ الثالث بالفرار. وأوضح أنه بعد تحديد مكان وجود المطلوب الثالث ومداهمته، أطلق النار مجددًا باتجاه القوة المداهمة، ما أسفر عن إصابة أحد أفرادها برتبة ملازم ثانٍ، ليتعامل رجال الأمن معه وفق قواعد الاشتباك ويُصار إلى إلقاء القبض عليه بعد إصابته.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه جرى ضبط ثلاثة أسلحة نارية كانت بحوزة المطلوبين، لافتًا إلى أن المطلوبين الثلاثة من ذوي الأسبقيات الجرمية في قضايا المخدرات والسرقات وحيازة الأسلحة، كما تبين أن المركبة التي كانوا يستقلونها مأخوذة من أحد المواطنين ورفضوا إرجاعها.

وأكد أن التحقيقات في القضية ما تزال جارية.


