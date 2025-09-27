وفاة ثلاثيني إثر تعرضه للضرب في صالون حلاقة بالزرقاء

وطنا اليوم-عمّان – وطنا اليوم

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عن وفاة شخص ثلاثيني مساء أمس، متأثرًا بإصابته التي تعرض لها جراء اعتداء داخل أحد صالونات الحلاقة في منطقة حي الحسين بمحافظة الزرقاء.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى إسعاف المصاب يوم الأربعاء الماضي الموافق 24/9/2025 إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وأُدخل للعلاج، إلا أنه فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بإصابته.

وأكد أنه تم إلقاء القبض على الجاني وإحالته إلى القضاء، حيث جرى توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، مشددًا على أن التحقيقات مستمرة في القضية.