وزير أسبق يصف منتقدي عقد النوباني مع التلفزيون بـ الفشلة

وطنا اليوم:هاجم الوزير الأسبق مروان جمعة منتقدي عقد الناشط على السوشال ميديا يزن النوباني مع التلفزيون الاردني.

ووصف جمعة في منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منتقدي العقد ب “الفشلة”.

وقال مخاطبا النوباني “انت موهبة وطنية تستحق الدعم والاحترام”.

واضاف “برأيي ما كان لازم تنهي عقدك اللي هو حقك لانه في فشلة يحاربوا النجاح مهما عملت”.

ودعا جمعة النوباني قائلا “استمر وما تلتفت لهاي الاشكال”.

وكان فنانون اردنيون انتقدوا عقد التلفزيون الاردني مع النوباني الذي بلغت قيمته ٤٨٠ الف دينار مقابل إنتاج مسلسل من ١٥ حلقة؛ في وقت يعانون فيه من عدم إنتاج أعمال فنية لهم.

وفي تطور للقضية؛ قدم مجموعة من الفنانين الأردنيين ورقة عمل إلى مجلس النواب تتضمن آليات الدعم المالي وضمان الارتقاء بالعمل الدرامي ومراقبة الجودة.

من جهته قال يزن النوباني أمس الخميس، أنه ابلغ إدارة التلفزيون الأردني عن اعتذاره لعدم التعاقد على إنتاج المسلسل الدرامي الذي أثار ضجة في الشارع الأردني بسبب قيمة العقد البالغة 480 ألف دينار.

وقال النوباني في إدراج فيسبوك، إنه تعرض لهجمة لا يستحقها، فيما تعرضت مؤسسة وطنية للاتهام والتخوين بسبب الاتفاق على إنتاج مسلسل درامي يواكب التطور ويرشد الجيل الجديد للمستقبل.

وأضاف، “لقد أبلغت التلفزيون الأردني عن اعتذاري لهذا التعاقد الذي لم يتم بعد”. ووعد جمهوره بالبقاء معه وحمل قصته في كل الوسائل.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، الأربعاء الماضي الذي جاء وسط تصاعد الانتقادات الحادة من الفنانين الأردنيين تجاه سياسة المجلس في إدارة ملف إنتاج الأعمال الفنية، لا سيما بعد غياب أي عمل فني جديد منذ عامين.