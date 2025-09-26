بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

وزير أسبق يصف منتقدي عقد النوباني مع التلفزيون بـ الفشلة

26 سبتمبر 2025
وزير أسبق يصف منتقدي عقد النوباني مع التلفزيون بـ الفشلة

وطنا اليوم:هاجم الوزير الأسبق مروان جمعة منتقدي عقد الناشط على السوشال ميديا يزن النوباني مع التلفزيون الاردني.
ووصف جمعة في منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منتقدي العقد ب “الفشلة”.
وقال مخاطبا النوباني “انت موهبة وطنية تستحق الدعم والاحترام”.
واضاف “برأيي ما كان لازم تنهي عقدك اللي هو حقك لانه في فشلة يحاربوا النجاح مهما عملت”.
ودعا جمعة النوباني قائلا “استمر وما تلتفت لهاي الاشكال”.
وكان فنانون اردنيون انتقدوا عقد التلفزيون الاردني مع النوباني الذي بلغت قيمته ٤٨٠ الف دينار مقابل إنتاج مسلسل من ١٥ حلقة؛ في وقت يعانون فيه من عدم إنتاج أعمال فنية لهم.
وفي تطور للقضية؛ قدم مجموعة من الفنانين الأردنيين ورقة عمل إلى مجلس النواب تتضمن آليات الدعم المالي وضمان الارتقاء بالعمل الدرامي ومراقبة الجودة.
من جهته قال يزن النوباني أمس الخميس، أنه ابلغ إدارة التلفزيون الأردني عن اعتذاره لعدم التعاقد على إنتاج المسلسل الدرامي الذي أثار ضجة في الشارع الأردني بسبب قيمة العقد البالغة 480 ألف دينار.
وقال النوباني في إدراج فيسبوك، إنه تعرض لهجمة لا يستحقها، فيما تعرضت مؤسسة وطنية للاتهام والتخوين بسبب الاتفاق على إنتاج مسلسل درامي يواكب التطور ويرشد الجيل الجديد للمستقبل.
وأضاف، “لقد أبلغت التلفزيون الأردني عن اعتذاري لهذا التعاقد الذي لم يتم بعد”. ووعد جمهوره بالبقاء معه وحمل قصته في كل الوسائل.
جاء ذلك في أعقاب اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، الأربعاء الماضي الذي جاء وسط تصاعد الانتقادات الحادة من الفنانين الأردنيين تجاه سياسة المجلس في إدارة ملف إنتاج الأعمال الفنية، لا سيما بعد غياب أي عمل فني جديد منذ عامين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:01

الجبور يرعى احتفال محافظة مادبا بيوم السياحة العالمي

15:49

مدير الأمن العام يلتقي مؤسسة “محافظتي” التطوعية

15:08

الشيخ جاسر حمد الطراونة… إرث متجدد وصوت الحكمة والوفاء

14:48

العموش ساخراً: تأخرتوا بتعيين بوران كثيراً.. لوين رايحين؟

14:45

Orange Jordan Empowers Women Entrepreneurs with the Ministry of Digital Economy and Entrepreneurship

14:42

أورنج الأردن تُعزز تمكين المرأة الريادية عبر فعالية “المرأة والمنظومة الريادية” بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

13:48

رئيس جامعة البترا يشارك في الاحتفال باليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين

13:21

نسرين حمادة تحصد المركز الثاني في بطولة الراكتلون العالمية

13:14

ماذا يعني العجز الطبيعي الدائم في قانون الضمان.؟

13:01

فاعلية الجهود الأردنية في ضوء الاعترافات الدولية بدولة فلسطين – قراءة في التأثير والانعكاسات

13:00

إصابة رجلي أمن عام وضبط ثلاثة مطلوبين مسلّحين جنوب العاصمة

12:40

تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: سكرتير/ه

وفيات
وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025وفيات الأربعاء 24-9-2025عوني الرجوب ينعى الشيخ محمد الرجوب شيخ الإصلاح