الجيش يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات باستخدام بالونات

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الجمعة، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة في موقعين مختلفين باستخدام بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.

وتمكنت قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، من رصد البالونات وإسقاطها وضبط حمولتها داخل الأراضي الأردنية. وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.