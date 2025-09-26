شكاوى من انتشار الكلاب الشرسة في إقليم البترا

وطنا اليوم:يعاني أهالي البترا في الآونة الأخيرة من انتشار الكلاب الضالة والشرسة في الأزقة والشوارع في عدد من مناطق الاقليم ، وتحولت إلى جحيم يتربص بحياتهم ويهدد سلامتهم الصحية، ويثير الرعب والخوف في قلوبهم.

وشتكى أهالي من انتشار الكلاب الضالة في مناطق واسعة، ما يشكل تهديداً واضحاً على حياة المواطنين والسياح على حد سواء.

وأكد الأهالي أن هذه الكلاب تظهر بشكل جماعات، الأمر الذي بات يثير مخاوف طلاب المدارس خلال ساعات الصباح الباكر، إضافة إلى تخويف عدد من السياح الذين ارتبكوا من المشهد أثناء زيارتهم للمنطقة.

وطالب المواطنون، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلة، وعدم الاكتفاء بالصمت، مؤكدين أن استمرارها يضر بالسلامة العامة ويؤثر سلباً على سمعة المنطقة السياحية.