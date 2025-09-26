وفاة شخص وإصابة طفل في مشاجرة بمنطقة جبل طارق

وطنا اليوم:توفي عشريني، وأصيب طفل، مساء الخميس، في مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة جبل طارق بمحافظة الزرقاء، وسط الأردن.

وقال مصدر أمني في بيان، إن مشاجرة وقعت مساء اليوم بين مجموعة من الأشخاص بمنطقة جبل طارق في محافظة الزرقاء نتج عنها وفاة شخص عشريني وإصابة طفل.

وأضاف المصدر أنه جرى إخلاء الوفاة ونقل الإصابة الى مستشفى الزرقاء الحكومي، فيما وصفت حالة المصاب بالحسنة.

وأكد أنه تم ضبط الجاني والسلاح المستخدم وبوشرت التحقيقات في الحادثة.