نقابة الصيادلة تشيد بإنجازات القطاع الصيدلاني والصناعات الدوائية في عهد جلالة الملك.

وطنا اليوم:أصدرت نقابة صيادلة الأردن بياناً بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة، هنأت فيه الصيادلة في الأردن والعالم، تقديراً للدور الحيوي الذي يضطلعون به في حماية صحة الإنسان.

وأكدت النقابة أن الصيدلي يعد شريكاً أساسياً في منظومة الرعاية الصحية من خلال تقديم الاستشارات الطبية، ومتابعة الخطة العلاجية، وضمان مأمونية وفعالية العلاج، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء على النظام الصحي. وشددت على أهمية تعزيز الدور الحقيقي للصيدلي في الرعاية الصحية الأولية ليكون جزءاً فاعلاً من الفرق الطبية، مساهماً في الوقاية وإدارة الأمراض المزمنة وتقديم الاستشارات الدوائية المباشرة للمواطنين.

وأضافت النقابة أن الصيدلي هو الأقرب إلى المجتمع والأوسع انتشاراً في منظومة الرعاية الصحية، ويشكل حلقة وصل موثوقة بين المريض والعلاج، حيث يضمن وجوده المباشر مع المواطنين الاستخدام الأمثل والآمن للأدوية.

وثمّنت النقابة التطور الملحوظ الذي شهده القطاع الصيدلاني والصناعة الدوائية المحلية في المملكة الأردنية الهاشمية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مؤكدة أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة الرؤية الملكية المباشرة الهادفة إلى تطوير القطاع الصحي والصيدلاني وتعزيز الابتكار والبحث العلمي في صناعة الأدوية، بما أسهم في رفع كفاءة الخدمات الصيدلانية وتوفير الأدوية بجودة عالية، وترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي متقدم في مجال الرعاية الصحية والصناعات الدوائية.