بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

نقابة الصيادلة تشيد بإنجازات القطاع الصيدلاني والصناعات الدوائية في عهد جلالة الملك.

25 سبتمبر 2025
نقابة الصيادلة تشيد بإنجازات القطاع الصيدلاني والصناعات الدوائية في عهد جلالة الملك.

وطنا اليوم:أصدرت نقابة صيادلة الأردن بياناً بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة، هنأت فيه الصيادلة في الأردن والعالم، تقديراً للدور الحيوي الذي يضطلعون به في حماية صحة الإنسان.

وأكدت النقابة أن الصيدلي يعد شريكاً أساسياً في منظومة الرعاية الصحية من خلال تقديم الاستشارات الطبية، ومتابعة الخطة العلاجية، وضمان مأمونية وفعالية العلاج، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء على النظام الصحي. وشددت على أهمية تعزيز الدور الحقيقي للصيدلي في الرعاية الصحية الأولية ليكون جزءاً فاعلاً من الفرق الطبية، مساهماً في الوقاية وإدارة الأمراض المزمنة وتقديم الاستشارات الدوائية المباشرة للمواطنين.

وأضافت النقابة أن الصيدلي هو الأقرب إلى المجتمع والأوسع انتشاراً في منظومة الرعاية الصحية، ويشكل حلقة وصل موثوقة بين المريض والعلاج، حيث يضمن وجوده المباشر مع المواطنين الاستخدام الأمثل والآمن للأدوية.

وثمّنت النقابة التطور الملحوظ الذي شهده القطاع الصيدلاني والصناعة الدوائية المحلية في المملكة الأردنية الهاشمية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مؤكدة أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة الرؤية الملكية المباشرة الهادفة إلى تطوير القطاع الصحي والصيدلاني وتعزيز الابتكار والبحث العلمي في صناعة الأدوية، بما أسهم في رفع كفاءة الخدمات الصيدلانية وتوفير الأدوية بجودة عالية، وترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي متقدم في مجال الرعاية الصحية والصناعات الدوائية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:01

الجبور يرعى احتفال محافظة مادبا بيوم السياحة العالمي

15:49

مدير الأمن العام يلتقي مؤسسة “محافظتي” التطوعية

15:08

الشيخ جاسر حمد الطراونة… إرث متجدد وصوت الحكمة والوفاء

14:48

العموش ساخراً: تأخرتوا بتعيين بوران كثيراً.. لوين رايحين؟

14:45

Orange Jordan Empowers Women Entrepreneurs with the Ministry of Digital Economy and Entrepreneurship

14:42

أورنج الأردن تُعزز تمكين المرأة الريادية عبر فعالية “المرأة والمنظومة الريادية” بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

13:48

رئيس جامعة البترا يشارك في الاحتفال باليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين

13:21

نسرين حمادة تحصد المركز الثاني في بطولة الراكتلون العالمية

13:14

ماذا يعني العجز الطبيعي الدائم في قانون الضمان.؟

13:01

فاعلية الجهود الأردنية في ضوء الاعترافات الدولية بدولة فلسطين – قراءة في التأثير والانعكاسات

13:00

إصابة رجلي أمن عام وضبط ثلاثة مطلوبين مسلّحين جنوب العاصمة

12:40

تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: سكرتير/ه

وفيات
وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025وفيات الأربعاء 24-9-2025عوني الرجوب ينعى الشيخ محمد الرجوب شيخ الإصلاح