كلب ضال يعقر طالبة أثناء ذهابه إلى المدرسة في الرمثا

25 سبتمبر 2025
كلب ضال يعقر طالبة أثناء ذهابه إلى المدرسة في الرمثا

وطنا اليوم:أصيبت طالبة في الصف الرابع بجروح متعددة اليوم الخميس، بعد تعرضها لهجوم من كلب ضال في مدينة الرمثا.
وقد أدى الهجوم إلى نهش جزء من قدمها وتسبب لها بجروح كبيرة ما استدعى نقلها إلى المستشفى على الفور.
​وأفاد شهود عيان بأن الطفلة كانت تسير في أحد شوارع المدينة عندما تعرضت لهجوم مفاجئ من الكلب الضال، الذي قام بنهشها بشكل عنيف قبل أن يتدخل عدد من المواطنين لإنقاذها.
من جانبه، أوضح مدير مستشفى الرمثا الحكومي، الدكتور عبد العزيز ذيابات، أن طوارئ المستشفى استقبلت طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً تعرضت لهجوم من كلب ضال في أحد شوارع المدينة وهي في طريقها إلى المدرسة.
​وأشار الدكتور ذيابات إلى أن الإصابات التي تعرضت لها الطفلة كانت بالغة، حيث بلغ طول أحد الجروح في قدمها حوالي 15 سنتيمتراً، مؤكداً أن مكان العضة تعرض للتهشم.
​وأكد ذيابات أنه تم على الفور إجراء البرتوكول العلاجي المعتمد لمثل هذه الحالات، وتم إعطاء الطفلة الجرعة الأولى من المطعوم اللازم. وكشف أن طبيعة هذه الحالات تتطلب أن يبقى الجرح مفتوحاً ولا يتم إغلاقه، حيث يحتاج إلى تنظيف دوري ومستمر لتجنب المضاعفات.
​ويأتي هذا الحادث المروع ليجدد المطالبات الشعبية في الرمثا بضرورة تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لاتخاذ إجراءات حاسمة ومستدامة للحد من انتشار الكلاب الضالة التي باتت تشكل تهديداً مباشراً لحياة وسلامة المواطنين، وخاصة الأطفال.


