المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الشمالية

25 سبتمبر 2025
المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الشمالية

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية أمس الأربعاء، محاولة تسلل شخص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.


