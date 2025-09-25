المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الشمالية

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية أمس الأربعاء، محاولة تسلل شخص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.