فشل أخذ عطوة عشائرية بقضية مقتل الشاب حمزة القادري

وطنا اليوم:فشلت جهود بالتوصل لأخذ عطوة عشائرية بين عشيرتين على خلفية قضية مقتل الشاب (حمزة القادري) في محافظة جرش.

ولم تصل الجهود العشائرية لاتفاق الطرفين بعد عدم الموافقة على بنود مقترحة من قبل عشيرة المعتدي حيث غادرت الجاهة مكان، بعد عدم رضا عشيرة المغدور على ذلك.

وبين ممثلو ذوي المغدور أنا والده وإخوته غادروا المكان أثناء وجود الجاهة ما يعني عدم رضاهم على ذلك.

وكشفت مديرية الأمن العام قبل أيام أنه ورد بلاغ لمديرية شرطة جرش بتاريخ 18 أيلول بوجود حريق في منطقة حرجية في محافظة جرش، حيث جرى إخماد الحريق ليُعثر على جثة لشخص داخل حفرة بعمق مترين.

وأضافت المديرية في بيان صحفي بأنه جرى تحويل الجثّة للطب الشرعي حيث تبيّن أنّ سبب الوفاة يعود للإصابة بعيار ناري وشُكِّل إثر ذلك فريق تحقيقي خاص لمتابعة التحقيق في القضية وكشف ملابساتها.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات التي قام بها فريق التحقيق تمكّن من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وهو من ذهب إليه الضحية من أجل الحصول على أموال مستحقة عليه لرب عمل المغدور.

وتابعت أنّه بعد إلقاء القبض على المشتبه به والتحقيق معه اعترف بقيامه بقتل المغدور بإطلاق النار عليه ومن ثم إحراق جثّته لإخفاء معالم الجريمة ليتهرب من سداد الدين المستحق عليه لصاحب العمل الذي يعمل لديه المغدور ويخبره بأنه قام بدفع الدين للمغدور ولا يعلم أين ذهب بعد ذلك