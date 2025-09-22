بنك القاهرة عمان
ضبط اعتداءات على خطوط مياه ناقلة في باعون والمرقب لتعبئة صهاريج

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:ضبطت وزارة المياه والري، اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في منطقتي باعون/ عجلون، والمرقب/ عمّان.
وقالت الوزارة، في بيان إن فرقها العاملة في وحدة الرقابة الداخلية، ومديرية الأحواض المائية، ووحدة المشاغل والحفر، وبالتعاون مع شركة مياه اليرموك/ إدارة مياه عجلون، وشركة مياه الأردن – مياهنا، تمكنت من ضبط هذه الاعتداءات التي تمثلت في سحب المياه المزودة لمياه الشرب لتعبئة صهاريج مياه لغايات تجارية وتزويد منازل ومزارع بطريقة مخالفة حيث تم إزالتها وإعداد الضبوطات الخاصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأوضحت أنه تم ضبط اعتداء على خط ناقل محطة باعون الرئيسية قطر 10 إنش من خلال سحب خط 2 إنش لتعبئة صهاريج ومزرعة زيتون، وفي منطقة المرقب تم ضبط اعتداء على خط ناقل قطر 4 إنش يزود 3 منازل لتعبئة صهاريج مخالفة، حيث تم إزالتها وإعادة تصويب الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحويل القضايا للجهات القضائية المختصة.
وشددت سلطة المياه أهمية التعاون في الإبلاغ عن أية اعتداءات خاصة وأن الاعتداءات هي إحدى أهم الأسباب الرئيسية لمنع وصول المياه بانتظام إلى المواطنين بعدالة وكميات كافية.


