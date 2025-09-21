بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

عطية يسأل عن تعيينات نظام القيادات الحكومية

21 سبتمبر 2025
عطية يسأل عن تعيينات نظام القيادات الحكومية

وطنا اليوم:وجه النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي اليوم الاحد، سؤالا الى وزير دولة تطوير القطاع العام بشأن تعيينات نظام القيادات الحكومية .

وتاليا نصه:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي إلى وزير دولة تطوير القطاع العام

نص السؤال:

1-تزويدي بكافة التعيينات التي تمت على نظام القيادات الحكومية (العليا، التنفيذية، واية وظيفة ومستوى اخر قرر مجلس الوزراء اعتبارها قيادية وذلك من تاريخ 1/10/2024لغاية تاريخه؟

2-بيان وبشكل مفصل الشواغر التي تم التعيين عليها بشكل مباشر والوظائف التي تم الإعلان عنها من حيث الشاغر، محاضر فرز طلبات التعيين والمقابلات التي تمت بالصوت والصورة (الفيديوهات)؟

3-ما هي الأسباب التي قرر مجلس الوزراء التعيين عليها بشكل مباشر دون الإعلان ؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

النائب الدكتور خميس حسين عطية

رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:25

تهنئة وتبريك من الأستاذ عبادة عمر جرار الى الدكتور عمر الخشمان بمناسبة تكليفه عميدًا للكلية التقنية في جامعة الحسين بن طلال

00:46

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي: بني خالد والمحارمة والعربيات والخليفات والخشمان والعدينات

23:08

سينما “شومان” تعرض الفيلم الهندي “بيهو” للمخرج فيهود كابري الثلاثاء

20:44

شاهد : مدمر الهواتف يختبر آيفون 17 برو ويظهر نقطة ضعفه

20:33

الملك يثمن اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية خلال لقائه ألبانيزي

20:30

ملاحقة قضائية لمتقاعدين عسكريين أردنيين نظموا كأس العالم

20:01

الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تعقد اجتماعها التاسع والثلاثين في عمان لتعزيز التعاون الاقتصادي الإسلامي

19:57

جامعاتُنا والبحثُ العلميّ وقائمةُ جامعةِ ستانفورد…!

19:56

وضع الضمان مُريح وقانونه يمنع وقوع العجز المالي للمؤسسة

19:55

فرسان التغيير تعلن تفاصيل قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025 في مؤتمر صحفي بعمان

19:49

أنجلينا جولي تحضر مهرجان سان سيباستيان وتنافس على الجائزة الكبرى

19:44

هالاند يحلق منفردًا في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وفيات
وفيات الأحد 21-9-2025وفيات الجمعة 19-9-2025وفيات الخميس 18-9-2025وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميتوفيات الأربعاء 17-9-2025