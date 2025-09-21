عطية يسأل عن تعيينات نظام القيادات الحكومية

وطنا اليوم:وجه النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي اليوم الاحد، سؤالا الى وزير دولة تطوير القطاع العام بشأن تعيينات نظام القيادات الحكومية .

وتاليا نصه:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي إلى وزير دولة تطوير القطاع العام

نص السؤال:

1-تزويدي بكافة التعيينات التي تمت على نظام القيادات الحكومية (العليا، التنفيذية، واية وظيفة ومستوى اخر قرر مجلس الوزراء اعتبارها قيادية وذلك من تاريخ 1/10/2024لغاية تاريخه؟

2-بيان وبشكل مفصل الشواغر التي تم التعيين عليها بشكل مباشر والوظائف التي تم الإعلان عنها من حيث الشاغر، محاضر فرز طلبات التعيين والمقابلات التي تمت بالصوت والصورة (الفيديوهات)؟

3-ما هي الأسباب التي قرر مجلس الوزراء التعيين عليها بشكل مباشر دون الإعلان ؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

النائب الدكتور خميس حسين عطية

رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي