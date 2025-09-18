المياه: ضبط اعتداءات في عمان وبرقش ومأدبا واربد لتعبئة صهاريج وبيعها

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان فرقها العاملة في وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض المائية ووحدة المشاغل والحفر بالتعاون مع شركة مياه الاردن مياهنا وشركة مياه اليرموك بالتعاون مع مديرية الامن العام وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة ضبطت اليوم الخميس 18 أيلول 2025 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في مناطق الفيصلية /جنوب عمان وبرقش /عجلون ومادبا والكورة /اربد تتمثل بسحب المياه المزودة لمياه الشرب لتعبئة صهاريج مياه لغايات تجارية وتزويد منازل بطريقة مخالفة حيث تم ازالتها واعداد الضبوطات الخاصة لاستكمال الإجراءات القانونية .

وبالتفاصيل نفذت وحدة الرقابة الداخلية حملة في منطقة الفيصلية /جنوب عمان وتم ضبط اعتداءات عدد 2 لتزويد منازل ، وفي منطقة مثلث برقش /عجلون تم ضبط اعتداءات على خط قطر 4 انش يزود المنطقة لتعبئة صهاريج مخالفة، وفي منطقة جرينا/ مادبا تم ضبط مزارع عدد 2 تعتدي على خط مياه لتزويد برك سباحة ، وفي الكورة/اربد تم ضبط اعتداء على خط لتعبئة صهاريج مخالفة، حيث ازالتها واعادة تصويب الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت سلطة المياه انها ستواصل العمل بكل طاقتها لحماية شبكات المياه من الاعتداءات ومنعها وتطبيق احكام القانون في الوقت الذي يضرب البعض عرض الحائط هذه الجهود ويقومون بكسر الخطوط للاعتداء على المياه وحرمان مناطق واسعة من حقوقها المائية مؤكدة عزمها الجاد اتخاذ الاجراءات الكفيلة باحكام قبضة القانون على كل من تسول له نفسه بذلك، مناشدة الجميع التعاون في الابلاغ عن اية اعتداءات خاصة وان الاعتداءات هي احدى اهم الاسباب الرئيسية لمنع وصول المياه بانتظام الى المواطنين بعدالة وكميات كافية .