وفاة الطيار المقاتل الصمادي .. أول من اسقط طائرة اسرائيلية فوق البحر الميت

وطنا اليوم:انتقل إلى رحمة الله تعالى الطيار المقاتل العميد الركن المتقاعد غازي الصمادي (ابو خالد)، أول من أسقط طائرة للاحتلال الاسرائيلي فوق البحر الميت.

والعميد الصمادي من رفاق موفق السلطي وفراس العجلوني، وكان اول طيار اردني يشتبك مع سرب طائرات معادي فوق البحر الميت واسقط أول طائرة للعدو، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف.

ونعت عائلة الصمادي الفقيد قائلة:

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

“بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى آل الصمادي وأقرباؤهم وأنسباؤهم، فقيدهم المرحوم بإذن الله

العميد الركن الطيّار المقاتل المتقاعد

غازي مصلح سليم الصمادي (أبو خالد)

والد كل من خالد وسعد وعبد الله ودينا ومنى وأمل ونور.

الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر هذا اليوم الخميس الموافق ١٨ أيلول ٢٠٢٥ عن عمر ناهز ٨٥ عاماً”

وسيشيع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير اليوم الخميس بعد صلاة العصر من الجامع العمري الكبير في عنجرة إلى مقبرة عنجرة.

تقبل التعازي للرجال يوم الخميس في ديوان عشيرة الصمادي بالقرب من الجامع العمري في عنجرة، ويومي الجمعة والسبت في منزله الكائن في منطقة ضاحية الرشيد في عمّان شارع هدى الشعراوي من الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة العاشرة ليلاً.

وللنساء في منزله الكائن في منطقة ضاحية الرشيد في عمّان شارع هدى الشعراوي بناية رقم ٤٠، وذلك من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً اعتبارًا من اليوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام.

إنا لله وإنا إليه راجعون

وروي المرحوم سيرته على النحو التالي:

ولدت عام 1940 في قرية عنجره بمحافظة عجلون وأنهيت دراستى الابتدائية فيها، وكذلك أنهيت دراستى الاعداديه ما بين مدينتى عجلون واربد. أما شهادة الدراسه الثانويه (المترك) فلقد حصلت عليها من ثانوية إربد وتخرجت منها بنجاح عام 1958.

ومنذ التحاقي بسلاح الجو الملكي الاردني بتاريخ 8/1/1959 وحتى إنتهاء خدمتي بتاريخ 1/2/1983 وبرتبة عميد ركن طيار مقاتل فلقد حصلت على شهادة الماجستير فى العلوم العسكرية، وكذلك دبلوم إدارة الامن الوطني من إحدى جامعات (واشنطن- العاصمه الامريكية).

ومنذ التحاقي بسلاح الجو الملكي ألاردني عام 1959 أوفدت بدورة طيران مقاتل إلى المملكة المتحدة في نفس العام وأتممت الدورة بنجاح بتاريخ 20/1/1961 وحصلت على جناح الطيران. بعد ذلك عدت الى أرض الوطن لأنهي تدريبي كطيار مقاتل في سلاحنا الجوي، وارتقيت سلم الرتب ألعسكرية من رتبة مرشح طيار مقاتل إلى رتبة عميد ركن طيارمقاتل. وكذلك تسلسلت في المراكز القيادية من قائد تشكيل إلى قائد رف إلى قائد سرب مقاتل ومن ثم إلى قائد جناح طيران الى قائد قاعدة ومن ثم إلى مدير تدريب ومدير إستطلاع جوي ومديرا للعمليات في قيادة سلاح الجو الملكي ألاردني. وعملت أيضا كملحق جوي في المملكة المتحدة من عام 1973 إلى عام 1975.

كانت سياسة قيادة سلاح الجو الملكي ألاردني لتأهيل الضباط الطيارين لتبوء مناصب أعلى هي بإرسالهم بدورات طيران متخصصه أو دورات أكاديميه ليتمكن الضابط من خلالها بالعمل بأية مراكز قيادية يعين بها. وبحمد ألله فلقد أوفدت بعدة دورات منها:

دورة مدرب طيران ألي في المملكة المتحدة.

دورة مدرب طيران.

دورة استطلاع وتصوير جوي في جمهورية مصر العربية.

دورة مظليين في ألاردن.

دورة الاركان ألصغري في المملكة المتحدة.

كلية القيادة وألاركان الجوية في الولايات المتحدة ألامريكية في (مونتجومري ألاباما).

دورة الادارة ألعليا في الولايات المتحدة الامريكية في (سانت مونتري كاليفورنيا).

كلية الحرب الجوية في الولايات المتحدة الامريكية في (مونتجومري ألاباما).

دورة حفظ ألامن والسلام في الاردن.

دورة إدارة عليا في معهد الإدارة العامة في ألاردن.

بحمد الله كان لي شرف الدفاع عن تراب الاردن الغالي حيث اشتركت بعدة معارك كان أولها معركة البحر الميت بتاريخ 21/12/1964 وبطائرة (ألهوكر هنتر) تمكنت من إسقاط طائرة إسرائيلية من نوع (ميراج 3) فوق البحر الميت بالرغم من تفوق أداء طائرة الميراج من كافة النواحي القتالية. لقد أكرمني الله سبحانه وتعالى بإثبات سقوط هذه الطائرة للعدو أثناء الاشتباك الجوى من خلال كاميرة التصوير أثناء إطلاق رشاشات الهوكر هنتر عليها حيث هوت الطائرة الى البحر وكذلك بإعتراف العدو لاحقا. ولقد كان المرحوم الشهيد الطيار فراس العجلوني قائدا للتشكيل الذي كنت فيه حيث أسقط طائرة أخرى للعدو من نفس النوع.

وكذلك اشتركت بمعركة السموع التي وقعت بتاريخ 13/11/1966 واستشهد فيها الطيار موفق السلطي رحمه الله وذلك اثناء اسناد قوات الجيش العربي الاردني التي كانت تصد العدوان عن قرية السموع.

كما قمت ايضا بالاشتراك بحرب 5 حزيران 1967 بالاغاره على مواقع داخل العمق الاسرائيلي بناء على طلب القيادة العامه للقيادة المسلحه الاردنية أنا وبعض زملائي الطيارين وكان أول تشكيل بقيادة الشهيد الطيار فراس العجلوني رحمه الله الذي استشهد في نفس اليوم أثناء محاولته القيام بطلعه قتاليه أخرى.

ولقد حصلت على العديد من الاوسمه منها على سبيل المثال لا الحصر :

وسام الكوكب الاردني.

وسام الاستقلال.

وسام الخدمة المخلصه.

وسام الكرامه

ووسام الاقدام العسكري والذي آثرت أن أذكره في أخر حديثي عن الاوسمه كونه بالنسبة لي مميز لعدة أمور أهمها أنه كان أول وسام أحصل عليه كنتيجه لاسقاط طائره الميراج في وقت كان العدو الاسرائيلي يظن بأن طياري سلاحه الجوي لا يقهرون وأثبت الطيار الاردني بأنه كان نداً قويا للطيار الاسرائيلي بالرغم من الامكانات الفنية المتاحه لطائرة الميراج والاسلحة الحديثه التي تحملها كصواريخ جو/جو الفرنسيه وسرعتها التي تفوق سرعة الصوت مقارنة بطائرة الهوكر هنتر. والسبب الثاني هو ان صاحب الجلاله القائد الاعلى المغفور له الحسين بن طلال قد قام شخصياًبتعليق هذه الأوسمه بعد عودته من السفر في مطار ماركا آنذاك تكريماً للطيارين الأبطال وتشجيعاً لهم كون معركة البحر الميت كانت أول معركة جويه بين سلاحنا الجوي وسلاح الجو الاسرائيلي.

وبعد انتهاء خدمتي العسكريه في عام 1983 التحقت مباشرة بالملكية الأردنية لأعمل فيها كطيار مدني لمدة 16 عاماً معظمها كانت كقائد طائره على طائرتي بوينج-707 وكذلك الترايستار-1011 وعندي من ساعات الطيران ما مجموعه حوالي 13600 ساعة طيران و17 نوع طائرة ما بين طيران مقاتل وطيران مدني . وانهيت خدمتي في الملكية الأردنية بتاريخ 2/3/1999.